Bàn giao nhà cho hộ nghèo và hộ chính sách phường Hòa Khánh

Đại diện Hội Chữ thập đỏ thành phố và địa phương trao hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ chính sách tại phường Hòa Khánh. Ảnh: T.HƯƠNG - Q.THẮNG

Cụ thể, Hội Chữ thập đỏ thành phố bàn giao Nhà Chữ thập đỏ cho gia đình ông Nguyễn Tín - hộ nghèo tại tổ dân phố An Ngãi Tây 1 và hộ ông Nguyễn Luận - thương binh 2/4, tổ dân phố Tùng Sơn, phường Hòa Khánh. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 150 triệu đồng do ông Trần Đình Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ thành phố tài trợ.

Ngôi nhà trước đây của ông Nguyễn Tín bị hư hại nặng. Bản thân ông Tín sống một mình lại bệnh tật nên không có khả năng sửa chữa. Qua khảo sát, ông Trần Đình Nam phối hợp địa phương tiến hành sửa chữa với tổng kinh phí 95 triệu đồng.

Đối với hộ ông Nguyễn Luận, ngôi nhà xuống cấp cũng được hỗ trợ sửa chữa, gia cố với tổng chi phí 62 triệu đồng. Ông Luận hiện sống một mình, không có việc làm ổn định nên đời sống còn nhiều khó khăn.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh tặng thêm vật dụng sinh hoạt cho các hộ.