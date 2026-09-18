Bàn giao nhà cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và chính quyền địa phương thực hiện tháo khăn, gắn biển bàn giao nhà mới cho gia đình bà Võ Thị Liến. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Sáng 18/9, Ủy ban Nhân dân phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đồng loạt tổ chức Lễ bàn giao nhà trong Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Tham dự lễ bàn giao nhà tại xã Gia Hòa, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ Hồ Thị Cẩm Đào cho biết thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, trong chiến dịch cao điểm 10 ngày (từ ngày 7 đến ngày 17/9/2026), toàn thành phố đã tập trung triển khai 142 căn nhà (trong đó có 76 căn xây mới và 66 căn sửa chữa) trên địa bàn 47 xã, phường.

Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương và lực lượng Quân khu 9, đến nay, toàn thành phố đã cơ bản hoàn thành 125 căn để bàn giao.

Số lượng nhà còn lại đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn về thủ tục để sớm hoàn thiện và bàn giao trong thời gian tới.

Việc hỗ trợ xây dựng những mái ấm kiên cố, khang trang là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn,” giúp san sẻ nỗi đau chiến tranh và tạo điểm tựa vững chắc để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Hoạt động bàn giao nhà lần này nằm trong khuôn khổ thực hiện Kế hoạch số 414 ngày 3/9/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn; Công văn số 5305 ngày 14/9/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Mỗi căn nhà xây mới được hỗ trợ 100 triệu đồng và sửa chữa là 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo."

Các đại biểu cùng lực lượng vũ trang thăm và chúc mừng hộ gia đình chính sách được nhận nhà mới tại xã Gia Hòa. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Bên cạnh nguồn kinh phí của Trung ương, thành phố Cần Thơ đã chủ động tạm ứng ngân sách địa phương để kịp thời triển khai thi công, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.

Trong đợt bàn giao lần này, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đến dự và trao nhà cho gia đình bà Võ Thị Liến (ngụ ấp Hòa Khanh, xã Gia Hòa). Đây là 1 trong 5 trường hợp con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn xã.

Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân xã Gia Hòa đã công bố và trao quyết định bàn giao nhà ở cho gia đình. Đón nhận ngôi nhà mới khang trang, kiên cố, đại diện gia đình xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng đã tận tình hỗ trợ.

Thông tin về công tác triển khai tại cơ sở, bà Quách Ngọc Hiểu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Hòa cho biết trong đợt này, địa phương được hỗ trợ 5 căn nhà (gồm 2 căn xây mới tại ấp Hòa Khanh và 3 căn sửa chữa tại ấp Huỳnh Phẩm).

Để hoàn thành đúng tiến độ đề ra, gần 30 cán bộ, chiến sỹ Trung đội Dân quân thường trực, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và đoàn viên thanh niên đã không ngại mưa nắng, có mặt từ sáng sớm mỗi ngày để hỗ trợ ngày công lao động. Đến nay, các công trình đã cơ bản hoàn thành.

Dịp này, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Gia Hòa đã trao quà chúc mừng gia đình bà Võ Thị Liến; đồng thời khen thưởng tập thể Trung đội Dân quân thường trực thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã nhằm ghi nhận thành tích đóng góp ngày công trong đợt cao điểm vừa qua.

Sau buổi lễ, lãnh đạo thành phố và địa phương thực hiện nghi thức tháo khăn, gắn biển công trình và thăm hỏi gia đình được hỗ trợ./.