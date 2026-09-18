Bàn giao nhà cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học góp phần chia sẻ mất mát, trao thêm niềm tin và lan tỏa nghĩa tình. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Tham dự lễ bàn giao nhà tại xã Gia Hòa, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ Hồ Thị Cẩm Đào cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, trong chiến dịch cao điểm 10 ngày (từ ngày 7 đến ngày 17/9/2026), toàn thành phố đã tập trung triển khai 142 căn nhà (trong đó có 76 căn xây mới và 66 căn sửa chữa) trên địa bàn 47 xã, phường. Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương và lực lượng Quân khu 9, đến nay, toàn thành phố đã cơ bản hoàn thành 125 căn để bàn giao. Số lượng nhà còn lại đang tiếp tục tháo gỡ khó khăn về thủ tục để sớm hoàn thiện và bàn giao trong thời gian tới.

Việc hỗ trợ xây dựng những mái ấm kiên cố, khang trang là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giúp san sẻ nỗi đau chiến tranh và tạo điểm tựa vững chắc để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Lễ bàn giao xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ ngày 18/9/2026. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Hoạt động bàn giao nhà lần này nằm trong khuôn khổ thực hiện Kế hoạch số 414 ngày 3/9/2026 của UBND thành phố Cần Thơ về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn; Công văn số 5305 ngày 14/9/2026 của UBND thành phố Cần Thơ về việc khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Theo đó, mỗi căn nhà xây mới được hỗ trợ 100 triệu đồng và sửa chữa là 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo". Bên cạnh nguồn kinh phí của Trung ương, thành phố Cần Thơ đã chủ động tạm ứng ngân sách địa phương để kịp thời triển khai thi công, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ.

Trong đợt bàn giao lần này, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ đến dự và trao nhà cho gia đình bà Võ Thị Liến (ngụ ấp Hòa Khanh, xã Gia Hòa). Đây là 1 trong 5 trường hợp con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn xã.

Tại buổi lễ, UBND xã Gia Hòa đã công bố và trao quyết định bàn giao nhà ở cho gia đình. Đón nhận ngôi nhà mới khang trang, kiên cố, đại diện gia đình xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng đã tận tình hỗ trợ.

Lễ bàn giao xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ ngày 18/9/2026. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Thông tin về công tác triển khai tại cơ sở, bà Quách Ngọc Hiểu, Chủ tịch UBND xã Gia Hòa cho biết, trong đợt này, địa phương được hỗ trợ 5 căn nhà (gồm 2 căn xây mới tại ấp Hòa Khanh và 3 căn sửa chữa tại ấp Huỳnh Phẩm). Để hoàn thành đúng tiến độ đề ra, gần 30 cán bộ, chiến sĩ Trung đội Dân quân thường trực, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và đoàn viên thanh niên đã không ngại mưa nắng, có mặt từ sáng sớm mỗi ngày để hỗ trợ ngày công lao động. Đến nay, các công trình đã cơ bản hoàn thành.

Dịp này, Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Hòa đã trao quà chúc mừng gia đình bà Võ Thị Liến; đồng thời khen thưởng tập thể Trung đội Dân quân thường trực thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã nhằm ghi nhận thành tích đóng góp ngày công trong đợt cao điểm vừa qua. Sau buổi lễ, lãnh đạo thành phố và địa phương thực hiện nghi thức tháo khăn, gắn biển công trình và thăm hỏi gia đình được hỗ trợ.