Bàn giao nhà cho 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

UBND xã Hòa Vang bàn giao nhà cho bà Lê Thị Diệm.

Công trình được hoàn thiện trước mùa mưa, bảo đảm tiêu chuẩn “3 cứng” gồm nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng, giúp gia đình ổn định chỗ ở. Dịp này, Hội Doanh nghiệp xã Hòa Vang trao tặng gia đình một bộ bàn ghế sinh hoạt.

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Giang phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn bàn giao nhà Đại đoàn kết năm 2026 cho gia đình ông Alăng Vinh (trú thôn Tà Lu). Ngôi nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hai Bà Trưng (Hà Nội), thông qua sự kết nối của Đoàn Thanh niên.

Việc hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đối với công tác an sinh xã hội, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên.

LÊ VƯƠNG

* Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Bàn Tây vừa tổ chức chương trình hưởng ứng ủng hộ “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” năm 2026 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng phát động, vận động được gần 52 triệu đồng từ các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Toàn bộ số tiền được chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để phục vụ công tác xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.