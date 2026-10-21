Bàn giao nhà cho 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Khánh Sơn

Chiều 21-10, lớp cao cấp lý luận chính trị K76.A16 (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Sơn tổ chức lễ bàn giao nhà cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà trên địa bàn xã.

Lãnh đạo xã Khánh Sơn tặng quà cho hộ bà Bo Bo Thị Kim Hoa tại lễ bàn giao.

Theo đó, Ban tổ chức đã bàn giao nhà cho hộ bà Bo Bo Thị Kim Hoa (thôn Hòn Dung), có diện tích xây dựng 49m2, tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng. Trong đó, lớp cao cấp lý luận chính trị K76.A16 hỗ trợ 70 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng. Đồng thời, bàn giao nhà cho hộ ông Bo Bo Viếng (thôn Tà Gụ), có diện tích 35m2, tổng kinh phí xây dựng 70 triệu đồng do lớp cao lý luận chính trị K76.A16 hỗ trợ, nhằm giúp các gia đình ổn định cuộc sống.

Dịp này, lãnh đạo xã đã trao bồn đựng nước và một số vật dụng cần thiết cho 2 hộ.