Bàn giao một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương

Thứ trưởng Lê Quân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Tuệ.

Tham dự hội nghị có đại diện Cục Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Vụ Tổ chức cán bộ trực thuộc Bộ GD&ĐT; lãnh đạo của UBND các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Ninh Bình, Phú Thọ cùng đại diện một số sở/ngành và phòng ban liên quan.

Triển khai các quyết định của cấp trên

Theo các Quyết định số 1882, 1883, 1884, 1885, 1888 của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 30/9/2026: Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ GD&ĐT về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.

Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ GD&ĐT về UBND tỉnh Ninh Bình quản lý.

Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng được chuyển giao về UBND TP Hải Phòng quản lý.

Đối với Trường Cao đẳng Xây dựng số 1, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội và Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ GD&ĐT về UBND TP Hà Nội quản lý. Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ GD&ĐT về UBND tỉnh Đồng Nai quản lý.

Các Quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội nhận quyết định bàn giao 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ Bộ GD&ĐT về UBND TP Hà Nội quản lý.

Tại buổi bàn giao, các bên ký biên bản bàn giao về mặt nguyên tắc. Trước đó, Bộ GD&ĐT đã lấy ý kiến các địa phương và tiếp thu góp ý để hoàn thiện dự thảo biên bản. Các nội dung cụ thể về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và đào tạo sẽ do các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT và các cơ quan giúp việc của UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quân ghi nhận các trường đã hợp tác, phối hợp tích cực để việc chuyển giao được triển khai nhanh, đồng bộ. Đồng thời mong các địa phương quan tâm để các trường sớm ổn định và phát triển, trở thành những cơ sở giáo dục nghề nghiệp mạnh, đóng góp vào đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, đặc biệt là nhân lực có kỹ năng, tay nghề.

Mục tiêu quan trọng của việc sắp xếp, tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp là bảo đảm mạng lưới tiếp tục phát triển, cả quy mô và chất lượng đều phải tăng. Thứ trưởng đề nghị các trường chủ động, các địa phương ủng hộ để những trường chưa có đề án sớm xây dựng đề án phát triển giai đoạn 2026–2031, với hướng đi rõ ràng và đề xuất các nội dung ưu tiên đầu tư.

Đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh/thành phố: Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Đồng Nai nhận quyết định bàn giao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ Bộ GD&ĐT về UBND tỉnh/thành phố mình quản lý.

Cùng với việc bàn giao đầy đủ theo nguyên trạng, cần bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên và quyền của các đối tác.

Nhấn mạnh yêu cầu về nguồn nhân lực để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thứ trưởng Lê Quân cho rằng, đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp là đầu tư cho con người, bởi đội ngũ được đào tạo sẽ cung ứng nhân lực cho doanh nghiệp, tạo việc làm và tăng năng suất lao động. Các địa phương cần tiếp tục quan tâm đến chính sách đối với người học và chính sách đặt hàng đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

"Dù trực thuộc địa phương hay trực thuộc Bộ GD&ĐT, các trường vẫn thuộc vai trò quản lý nhà nước tổng thể của Bộ GD&ĐT đối với ngành nghề đào tạo. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Các vụ, cục của Bộ GD&ĐT luôn sẵn sàng hỗ trợ các trường cùng phát triển", Thứ trưởng Lê Quân khẳng định.

Cam kết nỗ lực đồng hành cùng địa phương

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chia sẻ tại đây, ông Dương Đức Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội cho hay, việc tiếp nhận 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp không chỉ là tiếp nhận tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản mà quan trọng hơn, đó là tiếp nhận trách nhiệm duy trì, ổn định, phát triển các trường và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người lao động, người học.

Thành phố sẽ tiếp nhận đầy đủ, công khai, minh bạch, không làm gián đoạn hoạt động của nhà trường. Thành phố cũng sẽ rà soát từng trường để xây dựng định hướng phát triển gắn với nhu cầu nhân lực chất lượng cao của Thủ đô; đẩy mạnh đổi mới quản trị, chuyển đổi số, liên kết với doanh nghiệp.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cuối chương trình.

Ông Đào Trọng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đánh giá cao cách làm của Bộ GD&ĐT, thống nhất biên bản về mặt nguyên tắc, sau đó các cơ quan chuyên môn chốt số liệu, bảo đảm chắc chắn. Thành phố rất phấn khởi khi tiếp nhận một trường cao đẳng có bề dày trên 50 năm, đội ngũ giảng viên chất lượng, trong bối cảnh đặt mục tiêu tăng trưởng cao và rất cần thợ lành nghề.

"Hải Phòng cam kết không làm gián đoạn một ngày dạy, một ngày học, bảo đảm quyền lợi của thầy cô như trước khi chuyển giao. Thành phố sẽ đặt trường trong mạng lưới giáo dục nghề nghiệp của thành phố, gắn với đặt hàng đào tạo của doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế", ông Đào Trọng Đức nhấn mạnh thêm.

Đại diện 8 cơ sở giáo dục nghề nghiệp được bàn giao đợt này, thầy Nguyễn Khánh Cường - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 cho biết, các trường nhận thức việc chuyển giao là quyết sách lớn nhằm gắn cơ sở giáo dục nghề nghiệp với sự phát triển của địa phương. Các trường cam kết phát huy năng lực, kinh nghiệm và thương hiệu để tiếp tục đóng góp vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.