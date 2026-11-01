Bàn giao máy tính, máy in cho 15 thôn ở Thắng Mố

Lãnh đạo xã Thắng Mố bàn giao máy tính, máy in cho các thôn.

Việc trang bị đồng bộ máy tính, máy in giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt thiết bị làm việc tại các thôn. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, tổng hợp báo cáo, trao đổi thông tin và xử lý công việc trên môi trường điện tử nhanh chóng, chính xác.

Cùng với việc bàn giao, cán bộ chuyên môn của xã đã trực tiếp tập huấn, hướng dẫn đội ngũ cán bộ thôn các kỹ năng vận hành máy tính, khai thác phần mềm quản lý và xử lý công việc trực tuyến.