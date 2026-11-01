Bàn giao máy tính, máy in cho 15 thôn ở Thắng Mố
UBND xã Thắng Mố vừa tổ chức bàn giao 15 bộ máy tính và 15 bộ máy in cho 15 thôn trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ở cấp cơ sở.
Việc trang bị đồng bộ máy tính, máy in giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt thiết bị làm việc tại các thôn. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, tổng hợp báo cáo, trao đổi thông tin và xử lý công việc trên môi trường điện tử nhanh chóng, chính xác.
Cùng với việc bàn giao, cán bộ chuyên môn của xã đã trực tiếp tập huấn, hướng dẫn đội ngũ cán bộ thôn các kỹ năng vận hành máy tính, khai thác phần mềm quản lý và xử lý công việc trực tuyến.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202611/ban-giao-may-tinh-may-in-cho-15-thon-o-thang-mo-56a1259/