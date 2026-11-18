Bàn giao nhà cho anh Phan Hoàng Dân.

Theo đó, căn nhà được bàn giao cho anh Phan Hoàng Dân (sinh năm 1987), đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Cơ khí Nông nghiệp Phan Tấn. Căn nhà có diện tích 82,8 m², tổng kinh phí xây dựng hơn 175 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Cơ khí Nông nghiệp Phan Tấn hỗ trợ 20 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng.

Được biết, gia đình anh Dân có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp. Căn nhà tạm đã xuống cấp, nhưng gia đình chưa có điều kiện xây dựng nhà mới. Việc hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” giúp gia đình anh Dân ổn định cuộc sống, an tâm lao động.