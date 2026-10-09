'Bản giao hưởng Hà Nội' tôn vinh chiều sâu văn hóa Thăng Long

Tối 10/10 tới, tại Nhà hát Hồ Gươm, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng Hà Nội” với chủ đề “Dòng chảy Thăng Long”, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) và 27 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”.

Với chủ đề “Dòng chảy Thăng Long”, chương trình tái hiện hành trình hơn 1.000 năm lịch sử của Thăng Long - Hà Nội thông qua ngôn ngữ âm nhạc giao hưởng, tôn vinh chiều sâu văn hóa, truyền thống lịch sử và cốt cách thanh lịch, hào hoa của người Hà Nội.

"Bản giao hưởng Hà Nội” sẽ diễn ra vào tối 10/10 tại Nhà hát Hồ Gươm. Ảnh: Sở VHTTDL Hà Nội

Chương trình gồm 3 chương: “Hào khí Thăng Long”, “Tình yêu Hà Nội” và “Mùa Xuân thế kỷ”, kết nối những dấu mốc lịch sử hào hùng với vẻ đẹp văn hóa của Thủ đô hôm nay, đồng thời gửi gắm niềm tin và khát vọng phát triển Hà Nội trong thời kỳ mới.

Đêm nhạc có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji, cùng các nghệ sĩ và dàn nhạc hợp xướng. Nhạc sĩ Lê Bằng đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc.

Thông qua các tác phẩm và màn trình diễn nghệ thuật, “Bản giao hưởng Hà Nội” là lời tri ân các thế hệ đã xây dựng, bảo vệ Thủ đô; khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa, góp phần xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.