'Bản giao hưởng Hà Nội': Ngân vang dòng chảy nghìn năm văn hiến

Âm nhạc giao hưởng kể câu chuyện nghìn năm Thăng Long – Hà Nội

Từ dấu mốc định đô của vua Lý Thái Tổ, Thăng Long – Hà Nội đã trải qua hơn một nghìn năm lịch sử, trở thành nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị văn hóa, trí tuệ Việt Nam.

Với chủ đề Dòng chảy Thăng Long, chương trình đưa khán giả đến với hành trình âm nhạc tri ân quá khứ, tôn vinh những giá trị của Hà Nội hôm nay và gửi gắm niềm tin vào tương lai của Thủ đô.

Thông qua âm nhạc giao hưởng và phần trình diễn của các nghệ sĩ, chương trình gợi lại những dấu mốc lịch sử, vẻ đẹp văn hóa và cốt cách con người Hà Nội, góp phần khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm xây dựng, phát triển Thủ đô.

Chương trình được cấu trúc thành ba chương: Hào khí Thăng Long, Tình yêu Hà Nội và Mùa Xuân thế kỷ, tạo nên mạch kết nối xuyên suốt từ những trang sử hào hùng, vẻ đẹp thanh lịch, hào hoa của Thủ đô đến niềm tin và khát vọng phát triển Hà Nội trong thời kỳ mới.

Đêm nhạc có sự tham gia biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji, cùng các nghệ sĩ như NSND Tấn Minh, ca sĩ Phạm Thu Hà, Trường Linh, Nguyễn Khắc Hòa, nghệ sĩ Lê Duy Mạnh, Hải Đăng, Thiện Minh... và dàn nhạc hợp xướng. Đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc của chương trình là nhạc sĩ Lê Bằng.

Bản giao hưởng Hà Nội với chủ đề Dòng chảy Thăng Long là lời tri ân các thế hệ đã góp phần xây dựng và bảo vệ Thủ đô.

Từ chiều sâu lịch sử đến nhịp sống đương đại, chương trình thể hiện sự tiếp nối giữa truyền thống văn hiến, nét hào hoa của người Hà Nội với tinh thần đổi mới, sáng tạo và hội nhập, lan tỏa hình ảnh một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc, Thành phố vì hòa bình.