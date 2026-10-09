'Bản giao hưởng Hà Nội' mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Các nghệ sĩ tham gia chương trình "Bản giao hưởng Hà Nội". Ảnh: BTC

Từ dấu mốc định đô của vua Lý Thái Tổ, Thăng Long - Hà Nội đã trải qua hơn một nghìn năm lịch sử, trở thành nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị văn hóa, trí tuệ Việt Nam. Với chủ đề “Dòng chảy Thăng Long”, chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng Hà Nội” đưa khán giả đến với hành trình âm nhạc tri ân quá khứ, tôn vinh những giá trị của Hà Nội hôm nay và gửi gắm niềm tin vào tương lai của Thủ đô.

Thông qua âm nhạc giao hưởng cùng phần trình diễn của các nghệ sĩ, chương trình tái hiện những dấu mốc lịch sử, khắc họa vẻ đẹp văn hóa và cốt cách con người Hà Nội. Qua đó, đêm nhạc góp phần khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô.

Chương trình gồm ba chương: “Hào khí Thăng Long”, “Tình yêu Hà Nội” và “Mùa Xuân thế kỷ”. Ba chương kết nối những trang sử hào hùng, vẻ đẹp thanh lịch, hào hoa của Thủ đô với niềm tin và khát vọng phát triển Hà Nội trong thời kỳ mới.

Đêm nhạc có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji, cùng các nghệ sĩ và dàn nhạc hợp xướng. Nhạc sĩ Lê Bằng đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc.

“Bản giao hưởng Hà Nội” với chủ đề “Dòng chảy Thăng Long” là lời tri ân các thế hệ đã góp phần xây dựng và bảo vệ Thủ đô. Từ chiều sâu lịch sử đến nhịp sống đương đại, chương trình thể hiện sự tiếp nối giữa truyền thống văn hiến, nét hào hoa của người Hà Nội với tinh thần đổi mới, sáng tạo và hội nhập.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc giao hưởng, chương trình góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Nội giàu truyền thống văn hóa, đồng thời khẳng định khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc, xứng đáng với danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”.