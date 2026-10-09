'Bản giao hưởng Hà Nội' mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Chương trình "Bản giao hưởng Hà Nội" có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. (Ảnh: BTC)

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) và 27 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”, tối 10/10, tại Nhà hát Hồ Gươm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp Bộ Công an phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng Hà Nội” với chủ đề “Dòng chảy Thăng Long”.

Kể từ năm 1010, khi vua Lý Thái Tổ chọn thành Đại La làm nơi định đô, lấy tên là Thăng Long, Thăng Long-Hà Nội đã trải qua hơn một nghìn năm lịch sử, trở thành nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị văn hóa, trí tuệ Việt Nam. Với chủ đề “Dòng chảy Thăng Long”, chương trình đưa khán giả đến với hành trình âm nhạc tri ân quá khứ, tôn vinh những giá trị của Hà Nội hôm nay và gửi gắm niềm tin vào tương lai của Thủ đô.

Thông qua âm nhạc giao hưởng và phần trình diễn của các nghệ sĩ, chương trình gợi lại những dấu mốc lịch sử, vẻ đẹp văn hóa và cốt cách con người Hà Nội, góp phần khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và trách nhiệm xây dựng, phát triển Thủ đô.

Với ba chương: “Hào khí Thăng Long”, “Tình yêu Hà Nội” và “Mùa xuân thế kỷ”, chương trình kết nối những trang sử hào hùng, vẻ đẹp thanh lịch, hào hoa của Thủ đô với niềm tin và khát vọng phát triển của Hà Nội trong thời kỳ mới.

Đêm nhạc có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji, cùng các nghệ sĩ và dàn nhạc hợp xướng; nhạc sĩ Lê Bằng đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc.

“Bản giao hưởng Hà Nội” với chủ đề “Dòng chảy Thăng Long” là lời tri ân các thế hệ đã góp phần xây dựng và bảo vệ Thủ đô. Từ chiều sâu lịch sử đến nhịp sống đương đại, chương trình thể hiện sự tiếp nối giữa truyền thống văn hiến, nét hào hoa của người Hà Nội với tinh thần đổi mới, sáng tạo và hội nhập, lan tỏa hình ảnh một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc, Thành phố vì hòa bình.