'Bản giao hưởng Hà Nội' kể chuyện nghìn năm Thăng Long

Ảnh: BTC.

Ngày 9/10, UBND TP Hà Nội Hà Nội cho biết phối hợp với Bộ Công an tổ chức chương trình “Bản giao hưởng Hà Nội” nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và 27 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”.

Với ngôn ngữ âm nhạc giao hưởng, đêm diễn đưa khán giả trở về những trang sử từ thời vua Lý Thái Tổ định đô đến quá trình xây dựng, phát triển Hà Nội hôm nay. Dòng chảy lịch sử được kết nối với những giá trị văn hóa và cốt cách thanh lịch, hào hoa của người Hà Nội, làm nổi bật sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại.

Chương trình gồm ba phần: “Hào khí Thăng Long”, “Tình yêu Hà Nội” và “Mùa Xuân thế kỷ”. Mỗi phần khắc họa một lát cắt về lịch sử, văn hóa và đời sống Thủ đô, từ hào khí dựng xây đất nước đến tình yêu dành cho thành phố và khát vọng phát triển trong thời kỳ mới.

Tham gia biểu diễn có Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji, cùng các nghệ sĩ và dàn hợp xướng. Nhạc sĩ Lê Bằng đảm nhiệm vai trò Giám đốc âm nhạc.

Thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc giao hưởng và nghệ thuật biểu diễn, chương trình hướng tới việc chuyển tải những giá trị lịch sử, văn hóa bằng ngôn ngữ nghệ thuật, đồng thời tri ân các thế hệ đã đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô.

“Bản giao hưởng Hà Nội” cũng gợi nhắc trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa trong quá trình phát triển thành phố. Từ nền tảng văn hiến nghìn năm, Hà Nội tiếp tục hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, đồng thời bảo tồn bản sắc và những giá trị làm nên nét riêng của thành phố.