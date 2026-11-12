Bàn giao hai trường cao đẳng giao thông vận tải về Hải Phòng quản lý

Ngày 12/11, tại Bộ Xây dựng đã diễn ra lễ bàn giao nguyên tắc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường bộ và Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II từ Bộ Xây dựng về UBND TP Hải Phòng quản lý.

Đây là hoạt động triển khai Nghị định số 299/2026/NĐ-CP ngày 28/7/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 8/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nguyên trạng hai trường này.

Tham dự lễ bàn giao có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà và Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức, cùng đại diện lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Xây dựng và các sở, ban, ngành của TP Hải Phòng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cho biết, trong những năm qua, Bộ Xây dựng đã thực hiện bàn giao một số cơ sở đào tạo về địa phương quản lý. Gần đây nhất, Trường Cao đẳng Lilama đã được chuyển giao cho UBND tỉnh Ninh Bình.

Theo Thứ trưởng, các trường đại học, cao đẳng và trường nghề thuộc Bộ Xây dựng cũng như các bộ, ngành khác, đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã góp phần đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho các địa phương. Theo định hướng mới, các cơ sở đào tạo nghề, trường cao đẳng sẽ được chuyển giao về địa phương quản lý.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Phạm Minh Hà cảm ơn UBND TP Hải Phòng đã quan tâm, hỗ trợ và phối hợp trong quá trình chuyển giao.

Đồng thời, Thứ trưởng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động hai trường trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành Giao thông vận tải cũng như các địa phương nơi hai trường đặt trụ sở.

Tại lễ bàn giao, Bộ Xây dựng và UBND TP Hải Phòng thống nhất nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường bộ và Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II từ Bộ Xây dựng về UBND TP Hải Phòng quản lý theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 8/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ triển khai các thủ tục tiếp nhận, bàn giao theo đúng quy định của pháp luật.

Phạm vi bàn giao, tiếp nhận bao gồm toàn bộ tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, đội ngũ viên chức, người lao động, hồ sơ và công tác cán bộ, thi đua, khen thưởng; hoạt động giáo dục nghề nghiệp và người học; tình hình tài chính, công nợ, tài sản, đất đai, cơ sở vật chất và các dự án đầu tư.

Đồng thời, việc bàn giao bao gồm hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, các quyền, nghĩa vụ liên quan của hai nhà trường và những nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Thời điểm chuyển giao được thực hiện theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg và các quy định pháp luật có liên quan. Thời điểm chốt số liệu, hiện trạng bàn giao được xác định cụ thể trong các biên bản bàn giao chi tiết.

Sau khi hoàn tất việc chuyển giao, công tác điều chuyển tài sản và biên chế viên chức được thực hiện theo điểm c khoản 3 Điều 20 Nghị định số 299/2026/NĐ-CP của Chính phủ, các quy định liên quan và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Thời điểm chuyển giao được thực hiện theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg và các quy định pháp luật có liên quan. Thời điểm chốt số liệu, hiện trạng bàn giao được xác định cụ thể trong các biên bản bàn giao chi tiết.

Sau khi hoàn tất việc chuyển giao, công tác điều chuyển tài sản và biên chế viên chức được thực hiện theo điểm c khoản 3 Điều 20 Nghị định số 299/2026/NĐ-CP của Chính phủ, các quy định liên quan và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà trao quyết định bàn giao cho lãnh đạo TP Hải Phòng.

Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND TP Hải Phòng và hai nhà trường tổ chức kiểm kê, đối chiếu, xác nhận và bàn giao đầy đủ các nội dung theo từng lĩnh vực thuộc phạm vi chuyển giao.

Đồng thời, các bên sẽ triển khai việc điều chuyển tài sản, biên chế viên chức và các nội dung liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Việc chuyển giao hai trường cao đẳng giao thông vận tải về UBND TP Hải Phòng quản lý là bước đi cụ thể trong lộ trình phân cấp, phân quyền quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Sự phối hợp giữa Bộ Xây dựng, UBND TP Hải Phòng và lãnh đạo hai nhà trường tạo cơ sở để tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển các cơ sở đào tạo trong thời gian tới.

Đặc biệt, trong bối cảnh Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 13-14%/năm, đóng góp khoảng 6% GDP cả nước, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố ngày càng đặt ra cấp thiết.