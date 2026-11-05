Bàn giao hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phôm về quê hương

Bộ CHQS tỉnh, cán bộ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thành kính tiễn đưa liệt sĩ Lò Văn Phôm về quê hương.

Liệt sĩ Lò Văn Phôm, sinh năm 1963, quê quán xã Mường Khoa, huyện Than Uyên, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là xã Mường Khoa, tỉnh Lai Châu); nhập ngũ tháng 3/1984. Khi hi sinh, đồng chí mang quân hàm Hạ sĩ, là chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 149, Sư đoàn 356, Quân khu 2. Liệt sĩ anh dũng hy sinh ngày 14/01/1985 tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên (nay là xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang) trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Bình độ 300, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh đã phát hiện hài cốt cùng di vật Chứng minh nhân dân mang tên Lò Văn Phôm. Sau quá trình đối chiếu, xác minh thông tin với hồ sơ và thân nhân gia đình, danh tính liệt sĩ được xác định chính xác.

Hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phôm được đưa về quê hương sau hơn 40 năm nằm lại nơi chiến trường Vị Xuyên.

Việc đưa hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phôm trở về với quê hương đoàn tụ với gia đình thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc và trách nhiệm, nghĩa tình sâu nặng của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, với quyết tâm không để đồng đội nằm lại phía sau.