Bàn giao hai công trình sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách

Bàn giao nhà cho hộ ông Luận và ông Tín.

Nhà ông Nguyễn Tín bị hư hỏng nặng, trong khi ông sống một mình, sức khỏe yếu, không có khả năng tự sửa chữa. Qua khảo sát, ông Trần Đình Nam phối hợp địa phương hỗ trợ sửa chữa với các hạng mục: đổ trụ, nâng tường, nâng nền, thay tôn và xà gồ, lợp la phông, thay cửa sổ, sơn lại toàn bộ ngôi nhà. Tổng kinh phí 95 triệu đồng.

Đối với nhà ông Nguyễn Luận, các hạng mục sửa chữa gồm thay tôn, xà gồ, la phông; làm cửa, gia cố tường nứt, sơn tường và cửa, với tổng kinh phí 62 triệu đồng. Ông Luận sống một mình, không có việc làm ổn định nên đời sống còn nhiều khó khăn.

Việc hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà giúp các hộ có nơi ở khang trang, an toàn hơn, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần; đồng thời thể hiện sự chung tay của các tổ chức, cá nhân trong công tác chăm lo an sinh xã hội tại địa phương.