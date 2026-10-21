Bàn giao gần 8.500 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ

Đội nghi lễ thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 9)

Dự buổi lễ có lãnh đạo Quân chủng Phòng không-Không quân và Quân khu 9; đại diện lãnh đạo Cục Chính sách-Xã hội (Tổng cục Chính trị), Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 quốc gia); đại biểu các tỉnh, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan.

Trước đó, tại Sân bay Quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương và thực hiện nghi thức vận chuyển 8.453 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ra Thủ đô Hà Nội để giám định ADN.

Thủ trưởng Tư lệnh Quân khu đưa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay.

Máy bay vận tải của Lữ đoàn 918 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đã tổ chức vận chuyển các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ về sân bay Gia Lâm theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thành viên Tổ bay sắp xếp mẫu sinh phẩm.

Sau lễ dâng hương, các hộp đựng mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đã được trang trọng chuyển đi giữa hai hàng tiêu binh, lên xe đặc chủng chuyển về các đơn vị của Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật).

​Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đến nay, Quân khu 9 đã quy tập được 1.104 hài cốt liệt sĩ (748 trong nước, 356 tại Campuchia), đạt 122,66% vượt chỉ tiêu năm 2026. ​

Lực lượng chức năng đã tiến hành khai quật 41.231/41.231 mộ (đạt 100%), trong đó có 31.963 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Như vậy, Quân khu 9 đã kết thúc sớm công tác lấy mẫu trước gần 7 tháng so với kế hoạch của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.