Bàn giao gà giống cho các hộ dân xã Nam Trạch

Đại diện Ban Quản lý Dự án Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân xã Nam Trạch trao hỗ trợ con giống, vật tư chăn nuôi gà cho các hộ dân - Ảnh: L.M

Thực hiện dự án “Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi gà thương phẩm theo hướng an toàn sinh học, giai đoạn 2024-2026” tại xã Nam Trạch, Ban Quản lý Dự án Trung ương HND Việt Nam đã tiến hành khảo sát tình hình thực tế tại địa phương. Ban quản lý dự án quyết định chọn 10 hộ nông dân tham gia mô hình dự án, thuộc các thôn: Phúc Lộc, Lý Trạch, Đông Tây Thành.

Các hộ dân kiểm tra gà giống được hỗ trợ - Ảnh: L.M

Tại buổi bàn giao, đại diện Ban Quản lý Dự án Trung ương HND Việt Nam, HND tỉnh và HND xã Nam Trạch đã trao hỗ trợ cho mỗi hộ tham gia mô hình 200 con gà giống, 1 tấn thức ăn và một số chế phẩm sinh học, với tổng trị giá trên 317 triệu đồng.

Tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà thương phẩm cho các hộ tham gia mô hình tại xã Nam Trạch - Ảnh: L.M

Cũng trong dịp này, Ban Quản lý Dự án HND tỉnh đã phối hợp với HND xã Nam Trạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn các hộ tham gia mô hình quy trình kỹ thuật chăn nuôi gà thương phẩm theo hướng an toàn sinh học; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, sử dụng chế phẩm sinh học và bảo đảm vệ sinh môi trường trong chăn nuôi.

Đồng thời, hướng dẫn các hộ nông dân quản lý, sử dụng giống, vật tư được hỗ trợ đúng mục đích, đúng quy trình kỹ thuật, thực hiện ghi chép, theo dõi quá trình triển khai mô hình.