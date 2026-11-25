Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở: Ngoại vụ (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo), Nội vụ, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, chính quyền địa phương 5 xã biên giới: Vinh Quý, Hạ Lang, Quang Long, Lý Quốc, Đàm Thủy.

Đại diện các cơ quan chức năng thống nhất việc giao nhận đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới theo địa giới hành chính cho xã Quang Long.

Phạm vi giao nhận gồm: Chiều dài đoạn biên giới, số lượng cột mốc, vị trí cột mốc, loại mốc, hướng đi của đường biên giới được mô tả chi tiết tại quyển Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Trong đó, đoạn biên giới quốc gia do xã Vinh Quý quản lý theo địa giới hành chính có tổng chiều dài đường biên giới 8,119 km, 8 mốc quốc giới. Xã Hạ Lang có tổng chiều dài đường biên giới 22,378 km, 45 mốc quốc giới.

Xã Quang Long có tổng chiều dài đường biên giới 14,262 km, 28 mốc quốc giới. Xã Lý Quốc có tổng chiều dài đường biên giới 33,336 km với 68 mốc quốc giới. Xã Đàm Thủy có tổng chiều dài đường biên giới 18,821 km với 60 mốc quốc giới.

Việc giao nhận đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới theo địa giới hành chính cho UBND các xã biên giới sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nhằm xác định rõ phạm vi, địa bàn và trách nhiệm quản lý của chính quyền cơ sở đối với đoạn biên giới, số lượng mốc quốc giới thuộc địa bàn của xã; bảo đảm công tác quản lý, bảo vệ biên giới được triển khai liên tục, thống nhất. Đồng thời, giúp chính quyền cấp xã nắm chắc tình hình địa bàn, hiện trạng đường biên, mốc quốc giới, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại diện cơ quan chức năng ký biên bản bàn giao với xã Vinh Quý tại thực địa.

Sau khi tiếp nhận bàn giao, UBND các xã có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ đoạn biên giới và hệ thống mốc quốc giới thuộc phạm vi địa giới hành chính được giao theo đúng quy định của pháp luật; quản lý, lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu, thông tin liên quan đến đường biên, mốc giới; thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, hiện trạng các công trình biên giới và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền khi có sự vụ phát sinh.