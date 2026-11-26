Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành: Ngoại vụ (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo), Nội vụ, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, chính quyền địa phương 5 xã biên giới: Đình Phong, Trùng Khánh, Quang Trung, Trà Lĩnh, Quang Hán.

Đại diện các cơ quan chức năng thống nhất việc giao nhận đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới theo địa giới hành chính cho xã Trùng Khánh.

Theo nội dung bàn giao, đường biên giới quốc gia Việt Nam - Trung Quốc qua địa giới hành chính của xã Đình phong có tổng chiều dài đường biên giới 32,202 km, 43 mốc quốc giới. Xã Trùng Khánh có tổng chiều dài đường biên giới 15,116 km, 16 mốc quốc giới. Xã Quang Trung có tổng chiều dài đường biên giới 11,038 km, 15 mốc quốc giới. Xã Trà Lĩnh có tổng chiều dài đường biên giới 9,311 km, 40 mốc quốc giới. Xã Quang Hán có tổng chiều dài đường biên giới 7,353 km, 8 mốc quốc giới. Phạm vi bàn giao bao gồm toàn bộ hệ thống đường biên, cột mốc nêu trên.

Sau khi tiếp nhận, UBND các xã có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ đoạn biên giới và hệ thống mốc quốc giới đúng quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền khi phát hiện mốc giới bị hư hỏng hoặc có các hành vi xâm phạm ranh giới quốc gia. Phối hợp với lực lượng Biên phòng và Công an xã tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc; phát huy vai trò nhân dân trong phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ ký kết bàn giao đường biên giới, mốc quốc giới cho xã Trà Lĩnh.

Việc bàn giao đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới theo địa giới hành chính cho các xã biên giới sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tạo điều kiện để các địa phương nắm chắc thông tin, phạm vi quản lý đường biên, mốc giới; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong công tác quản lý biên giới đất liền, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia.