Bàn giao, đưa vào sử dụng Dự án Bến phà Tân Thới - Bình Ninh

Dự án Bến phà Tân Thới - Bình Ninh đã chính thức đưa vào sử dụng.

Dự án Bến phà Tân Thới - Bình Ninh có tổng mức đầu tư hơn 18,7 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây lắp khoảng hơn 15 tỷ đồng. Dự án xây dựng mới 2 bến chính tại đầu xã Tân Thới và xã Bình Ninh và các hạng mục liên quan.

Gói thầu thi công xây dựng và đảm bảo giao thông đường thủy do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) thi công. Công trình được triển khai thi công vào tháng 5-2026. Sau thời gian tập trung đẩy tiến độ thi công, đến nay dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Bến phà Tân Thới - Bình Ninh là một trong những đầu mối giao thông đường thủy quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân các xã Tân Thới và Tân Phú Đông.

Việc đầu tư xây dựng mới, đưa bến phà vào khai thác góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng cao điều kiện phục vụ hành khách, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và tạo thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.