Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 23/11 tại bản Viengkeo, huyện Vangvieng, tỉnh Vientiane, Sở Y tế tỉnh Vientiane phối hợp với đơn vị thi công tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Dự án mở rộng Bệnh viện huyện Vangvieng, quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Vientiane Siviengxay Olaboun; Chánh Văn phòng Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam Chanthaphone Khammanichanh; đại diện lãnh đạo Bộ Y tế Lào, chính quyền huyện Vangvieng, Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế (COECCO), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng COECCO Lào, cùng đông đảo cán bộ y tế và người dân địa phương.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Vientiane Siviengxay Olaboun khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vientiane nói chung, huyện Vangvieng nói riêng, rất vinh dự và tự hào khi nhận bàn giao Dự án mở rộng Bệnh viện huyện Vangvieng.

Công trình là món quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em, người bạn chiến lược của Lào, thể hiện tình cảm và sự quan tâm không bao giờ phai nhạt mà những người bạn, người đồng chí Việt Nam dành cho những người bạn, người đồng chí Lào.

Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Vientiane cho biết Vangvieng là điểm đến du lịch nổi tiếng của Lào. Cùng với sự phát triển của du lịch, nhu cầu dịch vụ y tế trên địa bàn huyện Vangvieng cũng tăng nhanh và huyện cần bảo đảm sức khỏe cho người dân địa phương cũng như cho lượng du khách trong nước và quốc tế đến thăm Vangvieng ngày càng lớn.

Huyện Vangvieng và tỉnh Vientiane cũng như Chính phủ Lào đã quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp Bệnh viện để phục vụ người dân và du khách, nhưng khả năng phục vụ của bệnh viện vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển của du lịch.

Dự án mở rộng Bệnh viện huyện Vangvieng đã góp phần nâng cấp cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa công tác khám, chữa bệnh và giúp bệnh viện phục vụ được nhiều người hơn.

Ông Siviengxay Olaboun cũng đánh giá cao việc nhà thầu thi công bảo đảm an toàn, không ảnh hưởng hoạt động du lịch và hoàn thành công trình sớm hơn kế hoạch 2 tháng; khẳng định tỉnh sẽ quản lý, khai thác hiệu quả công trình, đưa bệnh viện trở thành biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc, được thể hiện sinh động qua các công trình dân sinh thiết thực.

Đại sứ ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan phía Lào và biểu dương nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu; đồng thời mong muốn chính quyền tỉnh Vientiane, ngành y tế và bệnh viện tiếp tục quan tâm bố trí nhân lực, kinh phí, thuốc, vật tư, duy tu bảo dưỡng và khai thác hiệu quả công trình.

Trao đổi với phóng viên TTXVN ngay tại buổi lễ, bà Vanpheng Phanthanalay, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vientiane, chia sẻ sự xúc động khi tiếp nhận món quà đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho tỉnh Vientiane và huyện Vangvieng trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe gia tăng nhanh, cơ sở vật chất trước đây còn chật hẹp và một số thiết bị đã cũ.

Bà Vanpheng Phanthanalay cho biết Dự án mở rộng Bệnh viện huyện Vangvieng với quy mô khối nhà chính cao 2 tầng, diện tích 3.320 mét vuông, gồm các khoa khám bệnh, cấp cứu, sản, nhi, phẫu thuật với 2 phòng mổ và các khu lưu trú với 43 giường bệnh sẽ phát huy hiệu quả.

Cùng với khối nhà chính là các công trình phụ trợ, sân đường, hàng rào và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động của bệnh viện.

Đây sẽ trở thành nơi học tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn quốc tế, đặc biệt là hợp tác đào tạo cán bộ và hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm với tỉnh Lào Cai của Việt Nam, đồng thời phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân các dân tộc.

Chia sẻ với phóng viên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng COECCO Lào Phan Hồng Sơn cho biết dựa trên kinh nghiệm triển khai nhiều dự án tại Lào như bệnh viện tỉnh Xaysomboun, trung tâm chấn thương chỉnh hình, trung tâm y tế huyện và xã, cùng sự chủ động chuẩn bị nguồn lực, vật tư, máy móc, nắm chắc địa bàn, đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công trình hơn 3.200m2 sàn với hạ tầng, phòng mổ và thiết bị y tế đồng bộ, sẵn sàng đưa vào vận hành.

Ông Phan Hồng Sơn nhấn mạnh công trình tuân thủ chủ trương của lãnh đạo tổng công ty, Bộ Quốc phòng và Binh đoàn 15, đặt lên hàng đầu yếu tố an toàn, tuân thủ pháp luật và phong tục tập quán Lào cùng tiêu chí chất lượng, được giám sát chặt chẽ từ nội bộ nhà thầu, tổng công ty đến ban quản lý dự án và đơn vị sử dụng.

Về quy mô và định hướng, công trình đáp ứng yêu cầu thiết kế và hướng tới mô hình trung tâm khám, chữa bệnh chất lượng cao phục vụ người dân và du khách trong vùng; dù gặp khó khăn về biến động giá, nguồn cung vật tư, nhiên liệu, công trình vẫn bảo đảm tiến độ, an toàn, chất lượng nhờ sự hỗ trợ của Đại sứ quán, Tùy viên Quốc phòng, Ủy ban hợp tác Lào-Việt Nam, bệnh viện, chính quyền, nhân dân địa phương và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên.

Việc hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình mở rộng Bệnh viện huyện Vangvieng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc tỉnh Vientiane và du khách, mà còn là minh chứng sinh động cho sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa và hợp tác hiệu quả giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, qua đó tiếp tục tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển bền vững hơn nữa./.