Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng trình bày dự thảo biên bản bàn giao doanh trại Trung đoàn 994B phục vụ thành lập Phân hiệu Trường Thiếu sinh quân miền Nam. Nội dung bàn giao gồm: đất quốc phòng; hồ sơ quy hoạch doanh trại; hồ sơ hoàn công công trình; các công trình nhà và tài sản gắn liền trên đất; vật chất ngành tham mưu; vật tư công tác Đảng, công tác chính trị; vật chất hậu cần và hệ thống điện, nước cùng một số nội dung liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác bàn giao, nhất là trình tự, thủ tục, hồ sơ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện. Các ý kiến cũng làm rõ những nội dung cần phối hợp, thống nhất giữa đơn vị bàn giao và đơn vị tiếp nhận, bảo đảm quá trình bàn giao được thực hiện chặt chẽ, đầy đủ, đúng quy định, thuận lợi cho công tác quản lý và sử dụng sau khi tiếp nhận.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm yêu cầu Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan, khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh biên bản bàn giao. Trong đó, cần bổ sung đầy đủ vật chất thông tin liên lạc, công nghệ thông tin; rà soát, thống kê toàn bộ doanh trại, công trình, trang bị, vật chất bàn giao; đánh giá cụ thể hiện trạng và giá trị sử dụng còn lại của từng hạng mục, làm cơ sở để Phân hiệu Trường Thiếu sinh quân miền Nam có phương án sửa chữa, cải tạo phù hợp.

Các số liệu bàn giao của từng ngành phải được kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ; hồ sơ, biểu thống kê phải có đầy đủ chữ ký, xác nhận của cơ quan quản lý cấp trên, bảo đảm cơ sở pháp lý trong quá trình bàn giao, tiếp nhận.

Đối với đất quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục thu hồi, bàn giao cho Phân hiệu Trường Thiếu sinh quân miền Nam quản lý; đồng thời, chủ động giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh, bảo đảm mặt bằng, hồ sơ và các điều kiện liên quan được hoàn chỉnh trước khi tổ chức bàn giao.

Thượng tá Võ Duy Hoàng, Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng báo cáo dự thảo nội dung bàn giao doanh trại Trung đoàn 994B phục vụ thành lập Phân hiệu Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng về triển khai thành lập các phân hiệu trực thuộc Trường Thiếu sinh quân, Quân khu 7 đã triển khai thành lập Phân hiệu Trường Thiếu sinh quân miền Nam tại Trung đoàn 994B, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng.

Dự kiến, năm học 2026 - 2027, Phân hiệu Trường Thiếu sinh quân miền Nam tại Lâm Đồng sẽ tuyển bổ sung học sinh khối 6 và khối 10, tổ chức 4 lớp với khoảng 160 học sinh. Công tác bàn giao và hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng sẽ hoàn thành trong tháng 9, dự kiến đón học viên vào học tập, sinh hoạt vào giữa tháng 10/2026.