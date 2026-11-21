Lãnh đạo UBND phường Tân Phong và các đơn vị liên quan thực địa khu đất được bàn giao tại bản Phan Lìn.

Tại bản Phan Lìn, UBND phường Tân Phong đã bàn giao khu đất có tổng diện tích 22.690,5m², bao gồm: 1.842,2m² đất chưa sử dụng do UBND phường Tân Phong quản lý và 20.848,3m² đất trồng lúa, trồng cây lâu năm trồng cây hằng năm do Công ty TNHH MTV Thiên Long nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện Dự án Chăn nuôi lợn. Thời hạn thuê đất đến ngày 23/6/2075.

Lãnh đạo UBND phường Tân Phong bàn giao thực địa khu đất cho doanh nghiệp với kỳ vọng dự án sớm triển khai đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương.

Theo dự kiến, sau khi nhận bàn giao đất, Công ty TNHH MTV Thiên Long sẽ thực hiện dự án chăn nuôi lợn tập trung hiện đại, áp dụng công nghệ mới, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm với quy mô chuồng trại 600 lợn nái, 3.000 lợn thịt; sử dụng 25 lao động thường xuyên và thời vụ. Dự án kỳ vọng sẽ góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của phường Tân Phong trong thời gian tới.