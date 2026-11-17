Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ báo cáo kết quả chuẩn bị, tiến độ và các nội dung bàn giao, gồm hồ sơ pháp lý, hiện trạng công trình, vật chất, trang thiết bị doanh trại và tài sản gắn liền với đất tại khu A, khu B, khu bể bơi và khu thể thao. Các hạng mục bàn giao còn có trang thiết bị thuộc các ngành: Công tác Đảng, công tác chính trị; thông tin liên lạc; công nghệ thông tin; truyền hình trực tuyến; quân nhu và hệ thống cây cảnh. Toàn bộ khu đất đã được xây dựng tường rào bảo vệ, xác định rõ ranh giới, không có tình trạng chồng lấn, tranh chấp, lấn chiếm.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Ngọc, Phó tư lệnh Quân khu 2 chủ trì hội nghị.

Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ bàn giao đầy đủ hồ sơ pháp lý, công trình và tài sản trên đất; tiếp tục phối hợp với địa phương hoàn thiện thủ tục bàn giao diện tích đất khu chung cư 9 tầng về địa phương quản lý; phối hợp với Trường Quân sự Quân khu 2 thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu B và điều chỉnh giảm số điểm, diện tích đất quốc phòng thuộc phạm vi quản lý.

Thủ trưởng Quân khu 2 và đại diện các cơ quan chứng kiến ký biên bản bàn giao.

Trường Quân sự Quân khu 2 tiếp nhận, quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng; đồng thời cập nhật điểm đất vào hồ sơ kiểm kê đất quốc phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Ngọc yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát hồ sơ pháp lý, kiểm kê chính xác diện tích đất quốc phòng, vật chất và tài sản hiện có. Đơn vị tiếp nhận phải kiểm tra thực tế, đối chiếu đầy đủ với biên bản bàn giao, tổ chức quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, thất thoát tài sản Nhà nước.

Đối với các nội dung liên quan đến thủ tục đất đai, đồng chí Phó tư lệnh Quân khu yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương phối hợp hoàn thiện; chủ động hướng dẫn, đôn đốc việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cập nhật và điều chỉnh biến động đất quốc phòng. Qua đó, bảo đảm công tác quản lý, khai thác, sử dụng đất quốc phòng và tài sản công đúng mục đích, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.