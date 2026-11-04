Bàn giao công trình xóa nhà tạm tại xã Mường Sại
Ngày 3/11, đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác của tỉnh và lãnh đạo xã Mường Sại đã đến khánh thành, bàn giao công trình xóa nhà tạm năm 2026 tại bản Dọ, xã Mường Sại.
Công trình xóa nhà tạm được bàn giao cho gia đình ông Bạc Cầm Sinh, bản Dọ, xã Mường Sại, là gia đình người có công với cách mạng, khó khăn về nhà ở. Căn nhà sàn gỗ 2 tầng, diện tích khoảng 140 m², đáp ứng đủ tiêu chí 3 cứng (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng); tổng kinh phí xây dựng hơn 200 triệu đồng. Trong đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hỗ trợ 75 triệu đồng; phần kinh phí còn lại được huy động từ các nguồn xã hội hóa, đóng góp của các con, cháu và ngày công của nhân dân trong bản.
Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 7/2026, đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Ngoài công trình xóa nhà tạm, trong đợt này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy còn hỗ trợ 20 tấn xi măng để làm đường giao thông nông thôn vào bản Ít (cũ), nay là bản Mường Sại, xã Mường Sại.
Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhằm hỗ trợ xã Mường Sại, địa bàn vùng khó khăn được phân công giúp đỡ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/ban-giao-cong-trinh-xoa-nha-tam-tai-xa-muong-sai-mxwurf3DR.html