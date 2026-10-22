Bàn giao công trình tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Triều Tiên tại Bắc Ninh

Dự án do Quân khu 1 làm chủ đầu tư, được triển khai trong năm 2026 với tổng mức đầu tư 8,5 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ chính sách đối ngoại Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 1, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và xã Tân Dĩnh viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Triều Tiên.

Công trình thi công từ ngày 5/8 đến ngày 10/9/2026, với 6 hạng mục chính gồm: Cổng chính nghĩa trang; đường lên nhà bia; nhà bia chính; hệ thống đường đi, đường dạo xung quanh nhà bia; tường bao quanh nghĩa trang và cảnh quan khuôn viên. Quá trình tu bổ, tôn tạo được thực hiện đồng bộ, góp phần tạo diện mạo khang trang, trang nghiêm cho khu tưởng niệm.

Phát biểu tại đây, Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1 yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt công tác bàn giao, quản lý, bảo vệ, duy trì cảnh quan, bảo đảm công trình được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả lâu dài.

Nghĩa trang Liệt sĩ Triều Tiên có ý nghĩa sâu sắc về lịch sử, chính trị, văn hóa và đối ngoại quốc phòng, là nơi tưởng niệm, tri ân những quân nhân Triều Tiên đã hy sinh trong quá trình tham gia chiến đấu, giúp đỡ Việt Nam. Công trình là biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế và mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Nhân dân, quân đội hai nước Việt Nam - Triều Tiên.

Việc hoàn thành tu bổ, tôn tạo công trình góp phần gìn giữ giá trị lịch sử, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động dâng hương, tưởng niệm, thăm viếng và giáo dục truyền thống. Sau khi tiếp nhận bàn giao, UBND xã Tân Dĩnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý, chăm sóc, bảo vệ, duy tu công trình, giữ gìn vệ sinh môi trường và tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong bảo tồn, phát huy giá trị khu tưởng niệm.