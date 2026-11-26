Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên tặng xe đạp cho các em học sinh.

Được biết, công trình được khởi công ngày 26-12-2025 với tổng mức đầu tư 26 tỷ 940 triệu đồng. Sau thời gian thi công, công trình hoàn thành vào ngày 18-11-2026, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và tiến độ, nay được bàn giao đưa vào sử dụng.

Các em học sinh phấn khởi với ngôi trường mới.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện nhà trường bày tỏ niềm vui, niềm tự hào khi có thêm cơ sở vật chất khang trang, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Nhà trường gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo các cấp, chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn và những người đã góp công sức hoàn thành công trình. Tập thể nhà trường cam kết quản lý, sử dụng công trình đúng mục đích, hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị; xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện; không ngừng nâng cao chất lượng dạy học, xứng đáng với sự quan tâm đầu tư của các cấp lãnh đạo.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ bàn giao.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên đã trao tặng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường, góp phần giúp các em thuận lợi hơn trên con đường đến lớp, thêm động lực vượt khó, chăm ngoan học giỏi.