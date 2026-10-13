Bàn giao công trình nước sạch phục vụ Công an xã và người dân xã Minh Quang

Các đơn vị trao biển công trình nước sạch tặng Công an xã và Nhân dân xã Minh Quang.

Công trình được triển khai hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2026 do Bộ Công an phát động tại Công an tỉnh Tuyên Quang. Công trình có công suất thiết kế 15 m³/ngày đêm. Khi đưa vào sử dụng, công trình góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, làm việc của 30 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Minh Quang, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trên địa bàn xã.

Nhân dịp này, Cục Y tế phối hợp với các đơn vị tài trợ trao tặng 30 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.