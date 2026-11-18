Ngày 18-11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trường Mầm non Anh Đào (xã Tây Khánh Sơn) tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình khu vui chơi cho trẻ em tại Trường Mầm non Anh Đào.

Lãnh đạo xã Tây Khánh Sơn cùng lãnh đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa trao bảng tượng trưng cho Hiệu trưởng Trường Mầm non Anh Đào.

Công trình có tổng kinh phí hơn 90 triệu đồng, lắp đặt trong khuôn viên nhà trường với các thiết bị vui chơi ngoài trời, gồm: 1 bộ cầu trượt kết hợp 3 xích đu treo, 2 bộ bập bênh góp phần tạo không gian vui chơi, vận động an toàn, lành mạnh cho trẻ. Đây là hoạt động thiết thực của Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhằm quan tâm, chăm lo cho trẻ em.

Các em nhỏ chụp hình tại khu vui chơi dành cho thiếu nhi.