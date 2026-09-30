Bàn giao công trình 'Ánh sáng xanh vùng cao' bảo đảm ATGT cho đồng bào vùng cao Quảng Ngãi

Ngày 30/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khánh thành, bàn giao mô hình Ba nhất “Ánh sáng xanh vùng cao” tại hai thôn Pu Tá và Cách Mạng, xã Măng Ri.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị cắt băng khánh thành bàn giao mô hình "Ánh sáng xanh vùng cao" cho địa phương vận hành (Ảnh: CA Quảng Ngãi).

Mô hình Ba nhất “Ánh sáng xanh vùng cao” được triển khai với 25 trụ đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, tổng kinh phí 96 triệu đồng, giúp thắp sáng các tuyến đường về bản làng, thôn xóm tại khu vực vùng cao, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tạo thuận lợi và bảo đảm an toàn cho người dân khi đi lại vào ban đêm. Hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời cũng góp phần phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Để hoàn thành công trình đúng tiến độ, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng người dân hai thôn Pu Tá và Cách Mạng đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn triển khai thi công trong điều kiện mưa lớn liên tục, đường giao thông lầy lội, trơn trượt và hoàn thành sau 15 ngày.

Công trình giúp người dân đi lại an toàn vào ban đêm và củng cố mối quan hệ gắn bó quân dân (Ảnh: CA Quảng Ngãi).

Dịp này, đại diện các cơ quan, đơn vị và mạnh thường quân đã trao 20 suất quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai thôn Pu Tá và Cách Mạng để có động lực vươn lên trong cuộc sống.

Được biết, toàn bộ kinh phí đầu tư 25 trụ đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời được huy động từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi và nguồn xã hội hóa.