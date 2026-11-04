Bàn giao công trình an sinh xã hội tại các điểm trường khó khăn ở Sơn La

Quang cảnh buổi lễ.

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Công an tỉnh về công tác an sinh xã hội, Công an tỉnh Sơn La đã chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục rà soát, khảo sát thực trạng cơ sở vật chất tại các điểm trường khó khăn, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa từ Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) để triển khai chương trình an sinh xã hội với tổng kinh phí là 10 tỷ đồng.

Qua khảo sát, Công an tỉnh đã lựa chọn 19 điểm trường thuộc 7 xã Bắc Yên, Xím Vàng, Tà Xùa, Púng Bánh, Mường Lạn, Phù Yên và Gia Phù để hỗ trợ đầu tư. Các hạng mục tập trung xây mới, sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú, bếp ăn, nhà vệ sinh và mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học, sinh hoạt của học sinh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Mặc dù quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do địa hình vùng cao, giao thông cách trở, thời tiết mưa nhiều, nguy cơ sạt lở, các đơn vị liên quan và nhà thầu đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành 19/19 điểm trường có công trình xây dựng, sửa chữa.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hoàng Vinh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của chương trình trong việc chăm lo điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành của nhà tài trợ PV GAS, sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà trường và đơn vị thi công, mong muốn các nhà trường quản lý, sử dụng hiệu quả các công trình, trang thiết bị được hỗ trợ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) trao kinh phí tài trợ.

Chương trình góp phần khắc phục tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất tại các điểm trường, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh yên tâm học tập, sinh hoạt bán trú. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của Công an tỉnh Sơn La trong kết nối nguồn lực xã hội, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân.