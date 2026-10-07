Bàn giao công tác giữa Đội Công binh số 4 và Đội Công binh số 5 tại Phái bộ Liên hợp quốc

Hội nghị bàn giao công tác giữa Đội Công binh số 4 và Đội Công binh số 5 của Việt Nam tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei. (Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam)

Hội nghị đánh dấu bước chuyển giao nhiệm vụ giữa hai đơn vị của Việt Nam trong đội hình gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Dự buổi bàn giao có đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Thành, Chỉ huy trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei, các đại diện Đội Công binh số 5 và Đội Công binh số 4.

Sau khi Đội Công binh số 5 triển khai lực lượng tới địa bàn, cán bộ, nhân viên hai đơn vị đã khẩn trương phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, vừa ổn định tổ chức, nơi ăn ở, sinh hoạt, vừa tiến hành kiểm tra, thống kê, đối chiếu và bàn giao trên các mặt công tác.

Trung tá Trần Thanh Sơn, Phó Đội trưởng Đội Công binh số 4 trao đổi với Đội Công binh số 5 những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Abyei. (Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam)

Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương và chặt chẽ, quá trình bàn giao được tiến hành toàn diện, bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy định, tạo điều kiện để Đội Công binh số 5 nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, nhiệm vụ, hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nội dung công việc đang triển khai tại Phái bộ.

Tại Hội nghị, đại diện hai đơn vị đã thông qua các nội dung và biên bản bàn giao. Các vấn đề liên quan đến tổ chức lực lượng, công tác chỉ huy điều hành, nhiệm vụ chuyên môn, hậu cần, kỹ thuật, cơ sở vật chất và những nhiệm vụ đang triển khai tại địa bàn được trao đổi cụ thể, thống nhất nhằm bảo đảm quá trình chuyển tiếp diễn ra liên tục, không làm gián đoạn nhiệm vụ của lực lượng Công binh Việt Nam tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei.

Đại tá Nguyễn Xuân Thành, Đội trưởng Đội Công binh số 5 phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam)

Thay mặt Đảng ủy, Chỉ huy Đội Công binh số 4, Trung tá Trần Thanh Sơn, Phó Đội trưởng Đội Công binh số 4, đã trao đổi, chia sẻ với Đội Công binh số 5 những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Abyei.

Tiếp nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Xuân Thành, Đội trưởng Đội Công binh số 5, khẳng định tập thể cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm của Đội Công binh số 4; nhanh chóng ổn định tổ chức, nắm chắc tình hình, chủ động khắc phục khó khăn, duy trì nghiêm kỷ luật và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Đại tá Nguyễn Xuân Thành nhấn mạnh, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 xác định rõ trách nhiệm khi tham gia thực hiện nhiệm vụ quốc tế; quyết tâm đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Liên hợp quốc và Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei giao, đồng thời tiếp tục xây dựng hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam trách nhiệm, chuyên nghiệp, thân thiện và giàu tính nhân văn.

Việc tổ chức bàn giao trực tiếp tại thực địa có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm tính liên tục của nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc. (Ảnh: Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam)

Tại hội nghị, Trung tá Trần Thanh Sơn, Phó Đội trưởng Đội Công binh số 4 và Đại tá Nguyễn Xuân Thành, Đội trưởng Đội Công binh số 5, thay mặt hai đơn vị thực hiện ký biên bản bàn giao, chính thức xác lập việc chuyển giao các nội dung công tác giữa hai Đội Công binh Việt Nam tại địa bàn Abyei.

Việc tổ chức bàn giao trực tiếp tại thực địa có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm tính liên tục của nhiệm vụ. Thông qua quá trình trao đổi, kiểm tra và tiếp nhận, Đội Công binh số 5 có điều kiện nhanh chóng nắm bắt đặc điểm địa bàn, yêu cầu nhiệm vụ, những thuận lợi, khó khăn cũng như các nội dung cần ưu tiên triển khai ngay trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ.