Bàn giao cơ sở nhà, đất Trung tâm Thể dục - Thể thao thành phố Việt Trì (cũ) sang Bộ Công an

Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết và trao biên bản bàn giao cơ sở nhà, đất Trung tâm Thể dục- Thể thao thành phố Việt Trì (cũ).

Dự lễ bàn giao, về phía Bộ Công an có các đồng chí: Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Hà Văn Tuyên - Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại; Đại tá Trần Đình Đức - Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động; cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị.

Các đại biểu chứng kiến đại diện các đơn vị ký kết biên bản bàn giao.

Thực hiện Quyết định số 3632/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc điều chuyển tài sản công, cơ sở nhà, đất Trung tâm Thể dục -Thể thao thành phố Việt Trì cũ (Sân vận động Bảo Đà) được bàn giao sang Bộ Công an để bố trí làm địa điểm đóng quân cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Tài sản điều chuyển bao gồm diện tích đất và 11 hạng mục công trình trên đất.

Theo thỏa thuận bàn giao, UBND phường Việt Trì phối hợp với Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ thực hiện bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định pháp luật.

Đối với các tài sản, vật kiến trúc còn lại trên đất, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn khẩn trương xử lý các nội dung tồn tại, đôn đốc tháo dỡ, hoàn tất giải phóng mặt bằng, bảo đảm các điều kiện pháp lý và thực địa cho công tác tiếp nhận.

Việc điều chuyển và bàn giao cơ sở nhà, đất này có ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, sự kiện khẳng định mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa tỉnh Phú Thọ và Bộ Công an trong việc bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương và khu vực.