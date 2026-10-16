Bàn giao cơ sở nhà, đất tại Hà Nội cho Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia

Ngày 16/10, tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ Y tế cùng UBND TP Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bàn giao, tiếp nhận cơ sở nhà, đất tại số 655 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ để giao Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia quản lý, sử dụng làm cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đồng chủ trì.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà và các đại biểu chứng kiến bàn giao, tiếp nhận cơ sở nhà, đất tại số 655 đường Lạc Long Quân. Ảnh: Trần Minh

Dự lễ bàn giao, về phía Bộ Y tế có đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng uỷ; Về phía Hà Nội có lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan và UBND Phường Tây Hồ; đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Việc bàn giao được thực hiện theo Quyết định số 5044/QĐ-UBND ngày 17/9/2026 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Quyết định số 2996/QĐ-BYT ngày 23/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cơ sở được bàn giao có diện tích đất 554,6 m², tổng diện tích sàn sử dụng 1.298 m², trước đây được bố trí làm trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ.

Đây là kết quả của quá trình rà soát nhu cầu sử dụng, đánh giá hiện trạng và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm bố trí, khai thác tài sản công đúng mục đích, phù hợp với tiêu chuẩn, định mức và nâng cao hiệu quả sử dụng.

Tạo điều kiện để Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia ổn định hoạt động

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan bày tỏ vui mừng khi Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia được tiếp nhận cơ sở nhà, đất tại số 655 đường Lạc Long Quân để phục vụ hoạt động.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trân trọng cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hà Nội cùng các sở, ban, ngành của thành phố đã quan tâm, hỗ trợ và phối hợp với Bộ Y tế trong quá trình bàn giao cơ sở.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Theo Bộ trưởng, sự hỗ trợ này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của thành phố đối với lĩnh vực y tế, đồng thời góp phần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan khẳng định sẽ chỉ đạo Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia tiếp nhận, quản lý và sử dụng cơ sở đúng mục đích, hiệu quả, phát huy giá trị tài sản công, phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.

Bộ trưởng giao Hội đồng phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tiếp nhận, xây dựng kế hoạch sửa chữa, hoàn thiện cơ sở vật chất, sớm đưa công trình vào hoạt động.

Đồng thời, Bộ trưởng mong muốn lãnh đạo TP Hà Nội và các cơ quan liên quan tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Hội đồng Y khoa Quốc gia ổn định tổ chức, bảo đảm điều kiện làm việc, qua đó sớm hoàn thành các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cảm ơn lãnh đạo Bộ Y tế, các đơn vị chuyên môn của Bộ, Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia cùng các cơ quan chức năng của thành phố và phường Tây Hồ đã phối hợp chặt chẽ, hoàn thành kịp thời việc bàn giao cơ sở nhà, đất.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh, việc bàn giao là bước quan trọng để triển khai các công việc tiếp theo, hướng tới mục tiêu quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đồng thời biểu dương Sở Tài chính, Sở Y tế và UBND Phường Tây Hồ đã tích cực phối hợp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tiến độ bàn giao.

Trong thời gian tới, bà đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp, hỗ trợ để Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia hoạt động thuận lợi trên địa bàn; tăng cường phối hợp chuyên môn giữa Sở Y tế Hà Nội với các đơn vị thuộc Bộ Y tế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và hỗ trợ chuyên môn giữa các bệnh viện.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng bày tỏ mong muốn Bộ Y tế tiếp tục quan tâm, hỗ trợ sự nghiệp phát triển y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Chuẩn bị triển khai đánh giá năng lực hành nghề bác sĩ từ năm 2027

Thay mặt Hội đồng Y khoa Quốc gia, GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng là tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Y khoa Quốc gia phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Theo lộ trình, nhiệm vụ này sẽ được triển khai đối với chức danh bác sĩ từ năm 2027, đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ về chuyên môn, nhân lực, công nghệ, tổ chức và cơ sở vật chất.

Thời gian qua, Văn phòng Hội đồng làm việc tại địa điểm tạm thời trong khuôn viên Bộ Y tế, với diện tích sử dụng gần 200 m². Trong bối cảnh tổ chức từng bước được kiện toàn và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cụ thể, địa điểm này chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu hoạt động.

Vì vậy, việc tiếp nhận cơ sở nhà, đất tại số 655 đường Lạc Long Quân có ý nghĩa thiết thực, giúp Hội đồng, Văn phòng Hội đồng ổn định nơi làm việc, bố trí không gian phù hợp và từng bước nâng cao năng lực hoạt động.

GS.TS Nguyễn Viết Tiến khẳng định Hội đồng và Văn phòng Hội đồng sẽ quản lý, sử dụng cơ sở được bàn giao đúng mục đích, đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan, xây dựng phương án sử dụng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó, Hội đồng tiếp tục tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai công tác kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo đúng lộ trình, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Các đại biểu chúc mừng Hội đồng và Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia. Ảnh: Trần Minh

Thay mặt lãnh đạo Hội đồng Y khoa Quốc gia, GS.TS Nguyễn Viết Tiến trân trọng cảm ơn lãnh đạo TP Hà Nội, các sở, ngành, chính quyền phường Tây Hồ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, lãnh đạo Bộ Y tế và các đơn vị liên quan đã quan tâm, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ Hội đồng trong quá trình kiện toàn tổ chức và tiếp nhận cơ sở làm việc.

Ông khẳng định Hội đồng sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm việc quản lý, sử dụng cơ sở và tổ chức hoạt động đúng quy định pháp luật, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.