Hội nghị bàn giao chức vụ Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường Bàn Thạch. Ảnh: N.D

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố miễn nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường Bàn Thạch đối với ông Nguyễn Duy Ân, Bí thư Đảng ủy phường, Bí thư Chi bộ Quân sự.

Đồng thời, theo Quyết định số 83/QĐ-QK5 ngày 12/10/2026 của Chính ủy Quân khu 5, bổ nhiệm Trung tá Phạm Viết Quảng giữ chức Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường Bàn Thạch.

Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường. Nội dung bàn giao tập trung vào hệ thống văn kiện công tác Đảng, công tác chính trị, lực lượng dân quân tự vệ cùng tình hình vũ khí, trang bị kỹ thuật tại địa phương.