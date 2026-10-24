Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường Thục Phán

Cùng dự có đồng chí Vũ Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thục Phán; đại diện các cơ quan Bộ CHQS tỉnh và phường Thục Phán.

Ký kết biên bản bàn giao Chỉ huy trưởng và Chính trị viên.

Tại hội nghị, đại diện cơ quan chức năng Bộ CHQS tỉnh công bố các quyết định của cấp có thẩm quyền về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Vũ Đình Quang, Bí thư Đảng ủy phường Thục Phán thôi kiêm nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban CHQS phường; Thượng tá Hoàng Đức Huân, nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Thục Phán được điều động giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trường Hà; Trung tá Lương Đình Thi, nguyên Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 3 được điều động giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Thục Phán; Trung tá Phạm Bá Tiệp, nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Quang Trung được điều động giữ chức vụ Chính trị viên Ban CHQS phường Thục Phán.

Hội nghị thông qua biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS phường. Nội dung bàn giao tập trung vào chức trách, nhiệm vụ, tình hình các mặt công tác quân sự, công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần - kỹ thuật; tổ chức biên chế, lực lượng, hệ thống văn kiện, hồ sơ, sổ sách, cơ sở vật chất và những nhiệm vụ đang triển khai. Việc bàn giao được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tính liên tục trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Ma Công Học đề nghị các đồng chí nhận nhiệm vụ mới nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình địa bàn; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Chú trọng xây dựng Ban CHQS phường vững mạnh toàn diện, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.