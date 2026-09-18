Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai; Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi. Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua biên bản bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi theo đúng quy định.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hồ Văn Niên ghi nhận, đánh giá cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của Đại tá Trần Thế Phan trong quá trình công tác tại tỉnh Quảng Ngãi; mong muốn trên cương vị mới, đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đối với Đại tá Trần Hữu Ích, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc địa bàn, phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm; chủ động phối hợp, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Lương Đình Chung chúc mừng Đại tá Trần Thế Phan và Đại tá Trần Hữu Ích được bổ nhiệm trên cương vị công tác mới; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bàn giao của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi.

Đối với Đại tá Trần Thế Phan, Thiếu tướng Lương Đình Chung yêu cầu tiếp tục rèn luyện, giải quyết tốt các mối quan hệ công tác, rà soát, bàn giao đầy đủ công việc tồn đọng. Với Đại tá Trần Hữu Ích, Chính ủy Quân khu 5 yêu cầu nhanh chóng nắm địa bàn, xây dựng tốt các mối quan hệ công tác, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, tập trung giải quyết những việc khó, tồn đọng, nhạy cảm.

Thiếu tướng Lương Đình Chung yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi sau bàn giao, nhanh chóng rà soát tình hình, nhiệm vụ, thống nhất công việc, điều chỉnh, bổ sung phân công, phân nhiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, bảo đảm mọi hoạt động liên tục, không bị gián đoạn...

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế lãnh đạo và sinh hoạt Đảng; xây dựng đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy; đổi mới phương pháp lãnh đạo, tác phong công tác; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.