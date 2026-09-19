Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng; Đại tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Thiếu tướng Lương Đình Chung phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị tiến hành bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai chặt chẽ, đúng nguyên tắc, bảo đảm đầy đủ, toàn diện các mặt công tác.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thế Vinh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và LLVT tỉnh Gia Lai trong thời gian công tác; khẳng định sẽ nhanh chóng tiếp cận địa bàn, phát huy kinh nghiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Trần Thế Phan bày tỏ vinh dự, trách nhiệm khi được tin tưởng giao nhiệm vụ; khẳng định sẽ nhanh chóng nắm chắc tình hình địa bàn, kế thừa, phát huy kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước; cùng tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Quân khu 5 và tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Vinh và Đại tá Trần Thế Phan nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Lương Đình Chung chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Vinh và Đại tá Trần Thế Phan được tin tưởng giao trọng trách mới; ghi nhận công tác chuẩn bị bàn giao của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và các cơ quan Quân khu bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Đối với Đại tá Nguyễn Thế Vinh, đồng chí Chính ủy Quân khu 5 yêu cầu trên cương vị Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng tiếp tục tu dưỡng, học tập, rèn luyện; chủ động, năng động, linh hoạt trong công tác; giải quyết tốt các mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành địa phương và trong lãnh đạo, chỉ huy đơn vị; phân công, phân nhiệm rõ ràng, tập trung giải quyết dứt điểm công việc theo chức trách.

Đối với Đại tá Trần Thế Phan, Thiếu tướng Lương Đình Chung yêu cầu nhanh chóng nắm bắt tình hình, nhiệm vụ, nhất là đặc điểm địa bàn Gia Lai rộng, nhiều đơn vị hành chính cấp xã; dành thời gian đi cơ sở, chú trọng những địa bàn còn nhiều khó khăn. Trong lãnh đạo, chỉ huy phải giữ vững nguyên tắc, kỷ cương; kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được; có lộ trình khắc phục hạn chế, tập trung giải quyết những việc khó, tồn đọng, nhạy cảm với tinh thần mềm dẻo nhưng kiên quyết.

Lãnh đạo Quân khu 5 tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Vinh và Đại tá Trần Thế Phan nhận nhiệm vụ mới.

Thiếu tướng Lương Đình Chung yêu cầu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai sau bàn giao khẩn trương rà soát toàn diện tình hình, nhiệm vụ; điều chỉnh, bổ sung phân công, phân nhiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, không để công việc bị gián đoạn. Tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo nghị quyết, kế hoạch năm 2026; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.