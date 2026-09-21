Bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Lê Ngọc Quang đồng chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (bên phải) trao quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Thế Vinh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: T.CÔNG

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, các cơ quan quân khu và sở, ban, ngành thành phố.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Trần Hữu Ích, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Đồng thời, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Hữu Ích (ngoài cùng bên phải) và Đại tá Nguyễn Thế Vinh. Ảnh: T.CÔNG

Hội nghị đã thông qua biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Nội dung bàn giao được chuẩn bị đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tính kế thừa, liên tục trong công tác lãnh đạo, chỉ huy và thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu bàn giao nhiệm vụ, Đại tá Trần Hữu Ích bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với lãnh đạo cấp trên, cấp ủy, chính quyền thành phố cùng cán bộ, chiến sĩ, đồng đội đã quan tâm, hỗ trợ trong quá trình công tác và hoàn tất việc bàn giao.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 (giữa) tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Hữu Ích và Đại tá Nguyễn Thế Vinh. Ảnh: T.CÔNG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thế Vinh cảm ơn sự tin tưởng của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng; khẳng định tuyệt đối chấp hành sự phân công, điều động của cấp trên.

Trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Thế Vinh cam kết nhanh chóng nắm bắt tình hình, cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt chức năng tham mưu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và hỗ trợ của Quân khu 5, Thành ủy, UBND thành phố cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nghiêm túc trong công tác chuẩn bị bàn giao; biểu dương những đóng góp của Đại tá Trần Hữu Ích trong thời gian công tác, gắn bó với thành phố Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: T.CÔNG

Trên cương vị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đại tá Trần Hữu Ích đã cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, không để bị động, bất ngờ.

Bí thư Thành ủy ghi nhận tinh thần sâu sát cơ sở, gần gũi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân của Đại tá Trần Hữu Ích, nhất là trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Giao nhiệm vụ cho Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đề nghị tân Chỉ huy trưởng nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nắm chắc tình hình; cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố giữ vững đoàn kết, thống nhất; kế thừa kết quả, kinh nghiệm của người đi trước, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Các đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Hữu Ích và Đại tá Nguyễn Thế Vinh. Ảnh: T.CÔNG

Trước mắt, đơn vị rà soát các chương trình, kế hoạch năm 2026, tập trung hoàn thành ở mức cao nhất những nhiệm vụ còn lại, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ huy liên tục, thông suốt.

Bí thư Thành ủy lưu ý, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cần nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ; chủ động phương án ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục triển khai hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Cùng với đó, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thành phố tinh, gọn, mạnh, vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ và “thế trận lòng dân”; phối hợp bảo vệ biên giới, chủ quyền biển, đảo, giữ vững môi trường an ninh, an toàn để thành phố phát triển.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Bí thư Thành ủy đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, giữa Chỉ huy trưởng và Chính ủy, trong Bộ Chỉ huy và toàn lực lượng trên cơ sở nguyên tắc, quy chế, trách nhiệm và vì nhiệm vụ chung.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Lê Ngọc Hải thống nhất với nội dung bàn giao và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm. Tư lệnh Quân khu 5 đề nghị các Chỉ huy trưởng bàn giao và nhận nhiệm vụ nhanh chóng tiếp cận công việc trên cương vị mới; chủ động nắm chắc tình hình, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Đảng ủy Quân sự tỉnh, thành phố.

Dịp này, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy công bố Quyết định số 1143/QĐ-TU ngày 18/9/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.