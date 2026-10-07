Bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Hải đội 421

Thượng tá Trịnh Minh Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 42 chủ trì và chỉ đạo hội nghị

Dự chủ trì và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tá Trịnh Minh Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 42.

Tại hội nghị đã công bố quyết định về việc bổ nhiệm Thiếu tá Đinh Tuấn Vượng, Bí thư Đảng ủy - Chính trị viên Hải đội 421, giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Đây là sự ghi nhận của cấp trên đối với quá trình công tác, rèn luyện và những đóng góp của đồng chí Đinh Tuấn Vượng trong thời gian đảm nhiệm cương vị tại Hải đội 421.

Theo quyết định, bổ nhiệm Trung tá Đào Bá Hưng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy - Chính trị viên Hải đội 421.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Trịnh Minh Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn chúc mừng Thiếu tá Đinh Tuấn Vượng được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ trên cương vị công tác mới và tin tưởng đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn yêu cầu Trung tá Đào Bá Hưng, Chính trị viên Hải đội 421 nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tình hình đơn vị; phát huy vai trò, trách nhiệm của người cán bộ chủ trì công tác Đảng, công tác chính trị; cùng Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đội 421 đoàn kết, thống nhất, chủ động, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, đồng chí Thiếu tá Đinh Tuấn Vượng và Trung tá Đào Bá Hưng đã thực hiện bàn giao, tiếp nhận chức trách theo quy định.

Thiếu tá Đinh Tuấn Vượng và Trung tá Đào Bá Hưng bàn giao nhiệm vụ

Nội dung bàn giao được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm tính liên tục trong lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hải đội 421.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trung tá Đào Bá Hưng bày tỏ quyết tâm nhanh chóng nắm bắt tình hình, kế thừa và phát huy những kết quả mà tập thể Hải đội 421 đã đạt được.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đội 421 và cán bộ, chiến sĩ đơn vị giữ vững đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị.

Qua đó, góp phần xây dựng Hải đội vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.