Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật

Sau gần một tháng thí điểm, quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tiếp nhận hơn 300 hồ sơ, chưa có hồ sơ nào quá hạn. Nhiều gia đình chỉ mất 15-20 phút để hoàn tất kê khai ngay khi mẹ và bé còn nằm viện.