Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật
Chiều 3-11, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT) tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục HC-KT. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/thoi-su/ban-giao-chuc-trach-nhiem-vu-bi-thu-dang-uy-chinh-uy-tong-cuc-hau-can-ky-thuat-64805