Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật

Dự hội nghị có các đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, TCCT; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục HC-KT; các đồng chí chỉ huy chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục HC-KT.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Trung tướng Đỗ Văn Thiện thôi giữ chức Chính ủy Tổng cục HC-KT, nghỉ công tác và nghỉ chờ hưu theo chế độ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó chủ nhiệm Tổng cục HC-KT giữ chức Chính ủy Tổng cục HC-KT và Quyết định của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc kiện toàn Đảng ủy Tổng cục HC-KT, tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Văn Thiện đã bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục HC-KT cho Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ký xác nhận biên bản bàn giao giữa Trung tướng Đỗ Văn Thiện và Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo những nội dung chính trong biên bản bàn giao nhiệm vụ giữa Trung tướng Đỗ Văn Thiện và Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng; tập trung làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ, những công việc đang triển khai và các vấn đề cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Hội nghị đã thống nhất nội dung bàn giao, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, tạo sự kế thừa, liên tục trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành hoạt động của Tổng cục HC-KT.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Trung tướng Đỗ Văn Thiện.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Đỗ Văn Thiện cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT cùng sự đồng lòng, chia sẻ của tập thể lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Tổng cục HC-KT trong suốt quá trình công tác. Thời gian qua, Tổng cục HC-KT đã giữ vững sự ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và kỷ luật. Đây cũng là điều kiện giúp đồng chí hoàn thành chức trách, nhiệm vụ trên cương vị Chính ủy Tổng cục HC-KT.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện khẳng định, khi trở về cuộc sống đời thường sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; đồng thời chúc Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện phát biểu.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng phát biểu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng bày tỏ sự biết ơn đối với sự tin tưởng, quan tâm của Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, TCCT và tập thể Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục HC-KT. Đồng chí khẳng định, trên cương vị mới sẽ chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, cùng tập thể Đảng ủy Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và TCCT, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Trung tướng Đỗ Văn Thiện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quân đội giao; chúc mừng Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Tổng cục HC-KT.

Đánh giá quá trình công tác của Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, với hơn 40 năm công tác trong Quân đội, trải qua nhiều cương vị công tác, Trung tướng Đỗ Văn Thiện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục HC-KT, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục.

Chúc mừng Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng trên cương vị mới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu đồng chí nhanh chóng cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và chỉ huy Tổng cục HC-KT phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tổng cục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chúc mừng Trung tướng Đỗ Văn Thiện.

Các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chúc mừng Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục HC-KT đánh dấu sự chuyển giao trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đảng, công tác chính trị, đồng thời bảo đảm tính kế thừa, liên tục, thống nhất trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ Tổng cục.

Trong bối cảnh Tổng cục HC-KT đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng chí Chủ nhiệm TCCT yêu cầu Đảng ủy Tổng cục tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác xây dựng đảng; tư duy, tầm nhìn, hành động về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; về giáo dục, đào tạo; về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn để cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình để kịp thời đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác HC-KT nhằm bảo đảm kịp thời đầy đủ vật chất trang bị hậu cần, vũ khí trang bị có chất lượng tốt, đồng bộ cho Quân đội.

Lãnh đạo, chỉ đạo chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế lãnh đạo của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ nền nếp sinh hoạt đảng; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật báo cáo tóm tắt biên bản bàn giao.

Phối hợp với các lực lượng triển khai thực hiện thật tốt Đề án "Nâng cao năng lực xét nghiệm ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong Quân đội"; triển khai lưu trữ mẫu và xác định ADN hài cốt liệt sĩ trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Quan tâm làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục nhiệm vụ, giáo dục truyền thống và tuyên truyền phổ biến pháp luật để đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động nhận thức sâu sắc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy, Chỉ huy Tổng cục HC-KT sẽ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Tổng cục ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.