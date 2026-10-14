Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; lãnh đạo các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị.

Về phía Quân đoàn 34 có Trung tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh và lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân đoàn 34.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ký biên bản bàn giao.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng Trung tướng Lê Minh Quang (bên trái) và Thiếu tướng Trần Minh Trọng.

Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều động, bổ nhiệm Trung tướng Lê Minh Quang, Chính ủy Quân đoàn 34, giữ chức Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó chính ủy Quân khu 5, giữ chức Chính ủy Quân đoàn 34; quyết định của Quân ủy Trung ương về việc kiện toàn Đảng ủy Quân đoàn 34 nhiệm kỳ 2025-2030, hội nghị đã tiến hành bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34.

Tại hội nghị, sau khi nghe biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34 giữa Trung tướng Lê Minh Quang và Thiếu tướng Trần Minh Trọng, phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng và đánh giá cao quá trình công tác, phẩm chất, năng lực của Trung tướng Lê Minh Quang và Thiếu tướng Trần Minh Trọng; đồng thời khẳng định, hai đồng chí là những cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều cương vị, có kinh nghiệm thực tiễn, bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định của Quân ủy Trung ương về kiện toàn Đảng ủy Quân đoàn 34, chỉ định tham gia Ban Thường vụ và Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 34 nhiệm kỳ 2025-2030 cho Thiếu tướng Trần Minh Trọng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Trung tướng Lê Minh Quang và các đồng chí lãnh đạo Quân đoàn 34.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu đồng chí tiếp tục nỗ lực, phát huy kinh nghiệm công tác, đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Quân đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Nhấn mạnh đặc thù của một đơn vị chủ lực, đóng quân trên địa bàn rộng, đa dạng vùng miền, văn hóa và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Thiếu tướng Trần Minh Trọng và Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 34 quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, không ngừng xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Quân đoàn 34 tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đoàn 3 và Quân đoàn 4, đổi mới tư duy, tầm nhìn, nghiên cứu lý luận, thực tiễn để tổ chức huấn luyện, nâng cao sức mạnh chiến đấu, đáp ứng thế bố trí chiến lược, yêu cầu tác chiến trong tình hình mới.

Lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn 34 đón Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Trung tướng Lê Minh Quang và lãnh đạo, cán bộ Quân đoàn 34.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 34.

Cùng với đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, Quân đoàn và luân chuyển ra địa phương; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và công tác chính sách, “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân ta.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Quân đoàn 34.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Quân đoàn 34.

Trước đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 34; dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Quân đoàn 34.