Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

Thực hiện các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nghỉ chờ hưu, đồng chí Đại tá Bùi Đại Hải, Phó chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị bàn giao.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu giao nhiệm vụ và kết luận hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời khẳng định những đóng góp quan trọng của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng và Đại tá Bùi Đại Hải.

Đồng chí Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, tâm huyết của đồng chí Nguyễn Văn Dũng trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ và đơn vị ngày càng vững mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đại tá Bùi Đại Hải phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đối với đồng chí Đại tá Bùi Đại Hải, Trung tướng Bùi Quốc Oai yêu cầu, trên cương vị công tác mới cần nhanh chóng tiếp cận, nắm chắc tình hình, chức trách, nhiệm vụ; phát huy năng lực công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kế thừa và phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ cán bộ đi trước; cùng tập thể Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Bộ tư lệnh Vùng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng và Đại tá Bùi Đại Hải ký biên bản bàn giao.

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; lãnh đạo đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.