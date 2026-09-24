Bàn giao chức năng quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản về Sở Công thương

Đại diện các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương ký biên bản bàn giao chức năng, nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu và các nội dung có liên quan.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 3435/QĐ-UBND ngày 18/9/2026 của UBND tỉnh về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng sang Sở Công thương.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo Quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường chuyển giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản gồm: biên chế, chương trình, đề án, dự án, tổ chức, nhân lực, hồ sơ, thủ tục hành chính, dữ liệu, tài sản và các nguồn lực liên quan cho Sở Công thương tiếp nhận, quản lý. Sở Xây dựng chuyển giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản cùng hồ sơ, tài liệu liên quan cho Sở Công thương tiếp nhận, quản lý.

Trên cơ sở Quyết định của UBND tỉnh, đại diện các sở đã trao đổi, thống nhất phương án và nội dung bàn giao; rà soát hồ sơ, tài liệu, công việc đang triển khai, những vấn đề cần tiếp tục xử lý và trách nhiệm phối hợp trong quá trình chuyển giao. Các nội dung được thống nhất theo hướng bảo đảm việc tiếp nhận nhiệm vụ đầy đủ, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước.

Tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và Sở Công thương đã ký biên bản bàn giao, làm cơ sở để Sở Công thương tiếp nhận và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo phân công.

Việc chuyển giao góp phần phân định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; đồng thời xác lập thống nhất đầu mối thực hiện quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản. Đây cũng là cơ sở để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng khoáng sản, bảo đảm hoạt động quản lý được thực hiện liên tục, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.