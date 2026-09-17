Bàn giao chức năng, nhiệm vụ về công tác dân vận sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh

Chủ trì hội nghị.

Chiều 17/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao chức năng, nhiệm vụ, biên chế tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh. Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh đã tiến hành bàn giao chức năng, nhiệm vụ, biên chế tham mưu về công tác dân vận. Cụ thể: Bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và một số nhiệm vụ khác sang Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh.

Về tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự: Bàn giao nguyên trạng biên chế được giao gắn với cán bộ, công chức đang trực tiếp tham mưu về công tác dân vận tại Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, dân tộc và tôn giáo; Phòng Đoàn thể và các hội; một số cán bộ, công chức phục vụ hoạt động của Ban liên quan đến công tác dân vận... Cùng đó, bàn giao trang thiết bị, phương tiện làm việc, kinh phí được giao trong dự toán năm 2026 tương ứng với nhiệm vụ và biên chế gắn với các đơn vị bàn giao. Đồng thời, bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, cơ sở dữ liệu về công tác dân vận và danh mục các nhiệm vụ đang triển khai.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, việc bàn giao không chỉ là sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ trong tổ chức bộ máy, mà quan trọng là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí mong muốn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chuyên môn và truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn cho Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đối với các cán bộ được chuyển giao công tác, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng kỳ vọng các đồng chí nhanh chóng hòa nhập môi trường mới, phát huy tinh thần đoàn kết, kinh nghiệm; chủ động học hỏi và đổi mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh sẽ khẩn trương phân công rõ người, rõ việc, đưa các nhiệm vụ được tiếp nhận vào vận hành, không để gián đoạn trong công tác dân vận.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác dân vận có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Dù chức năng, nhiệm vụ tham mưu được chuyển giao nhưng mục tiêu công tác dân vận của Đảng vẫn xuyên suốt, nhất quán; các mặt công tác dân vận cần tiếp tục được lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, sát thực tiễn và phát huy tốt hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong giai đoạn mới.

Đồng chí mong muốn các cán bộ được chuyển giao công tác tiếp tục phát huy bề dày kiến thức, kinh nghiệm, năng lực sở trường, tạo được chuyển biến tích cực trong phương thức tổ chức công tác dân vận của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ký kết biên bản bàn giao chức năng, nhiệm vụ về công tác dân vận.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí chuyển giao công tác.