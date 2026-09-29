Bàn giao chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy; Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Dự hội nghị có: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Minh Dũng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng.

Đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố.

Tại hội nghị, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Hồng Trang đã thông qua biên bản bàn giao.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Minh Dũng gợi ý các nội dung thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Theo đó, bên bàn giao giao cho bên nhận chức năng tham mưu cho Thành ủy mà trực tiếp thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo); là cơ quan thường trực của các ban chỉ đạo về lĩnh vực công tác dân vận của thành phố.

Đồng thời bàn giao về các nhiệm vụ của công tác dân vận; bàn giao về tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự (gồm 18 biên chế, trong đó 14 công chức đang tham mưu thực hiện chức năng, nhiệm vụ về công tác dân vận thuộc Phòng Dân vận các cơ quan nhà nước, dân tộc, tôn giáo; Phòng Đoàn thể và các hội; 1 biên chế là lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và 3 biên chế chưa tuyển dụng).

Bàn giao về tài chính, tài sản, các nhiệm vụ, đề án được giao trên lĩnh vực công tác dân vận các cơ quan nhà nước, dân tộc, tôn giáo, công tác đoàn thể và các hội. Bàn giao về hồ sơ, tài liệu, cơ sở dữ liệu.

Hai bên đã thống nhất nội dung, phạm vi bàn giao theo biên bản và các phụ lục kèm theo.

Đồng chí Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy - đại diện bên giao và đồng chí Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - đại diện bên nhận, ký Biên bản bàn giao trước sự chứng kiến của Thường trực Thành ủy và lãnh đạo các đơn vị. Ảnh: Phương Hằng

Thay mặt Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp nhận toàn bộ các nội dung, nhiệm vụ, cơ sở dữ liệu, hồ sơ tài liệu theo biên bản bàn giao. Đồng thời cảm ơn và ghi nhận những đóng góp, kết quả quan trọng mà tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã nỗ lực đạt được trong công tác dân vận thời gian qua, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển giao hôm nay.

Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng phát biểu tiếp nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phương Hằng

Đồng chí cho biết, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, không để khoảng trống hay gián đoạn công việc sau khi bàn giao, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố khẩn trương rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng cán bộ, công chức; làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ. Bắt tay ngay vào việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn theo đúng kế hoạch đề ra.

Tiếp tục phát huy những kết quả, kinh nghiệm hay trong công tác dân vận thời gian qua; chủ động gắn kết chặt chẽ công tác dân vận của Đảng với các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, lắng nghe ý kiến nhân dân của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tập trung tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị, xây dựng dân vận khéo, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức nhấn mạnh: Dù chức năng tham mưu về công tác dân vận được chuyển giao nhưng yêu cầu quan trọng nhất vẫn là: Không để công việc bị gián đoạn; không để địa bàn bị bỏ trống; không để kiến nghị, phản ánh chính đáng của nhân dân bị chậm trễ.

Bắt đầu từ ngày 30-9-2026, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố tiếp nhận thêm một nhiệm vụ rất quan trọng. Ngay sau khi tiếp nhận, cần khẩn trương ổn định tổ chức, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm công việc được triển khai liên tục, không để xảy ra khoảng trống, chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức công tác dân vận. Công tác dân vận trong tình hình mới không thể chỉ dừng ở việc tuyên truyền, vận động theo phương thức truyền thống, mà phải thực sự gần dân, sát dân, hiểu dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân. Phải chủ động nắm tình hình nhân dân ngay từ cơ sở; lắng nghe những vấn đề nhân dân quan tâm; kịp thời tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh.

Phải gắn công tác dân vận với hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đây là một trong những điều kiện để việc chuyển giao phát huy hiệu quả.

Phải xây dựng được sự phối hợp thật tốt giữa Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố với các ban xây dựng Đảng Thành ủy và các cơ quan, đơn vị. Công tác dân vận không phải là nhiệm vụ riêng của một cơ quan, đơn vị nào mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.