Đại diện Điện ảnh-Truyền hình Bộ đội Biên phòng và Điện ảnh Quân đội nhân dân ký biên bản bàn giao. (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thiếu tướng Đỗ Văn Dạo, Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị, chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn; Đại tá Phùng Thanh Tiến, Phó Cục trưởng Cục Chính trị; Đại tá Đỗ Tuấn Huỳnh, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần; cùng đại biểu các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị.

Về phía Bộ đội Biên phòng có Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan chức năng và Điện ảnh-Truyền hình Bộ đội Biên phòng. Về phía Điện ảnh Quân đội nhân dân có Đại tá Nguyễn Thu Dung, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc; chỉ huy các phòng, xưởng, ban, bộ phận cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị.

Thiếu tướng Đỗ Văn Dạo, Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị, chủ trì hội nghị. (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Phát biểu quán triệt mục đích, yêu cầu hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Văn Dạo nhấn mạnh, việc bàn giao chức năng, nhiệm vụ điện ảnh Bộ đội Biên phòng và tư liệu phim về Điện ảnh Quân đội nhân dân nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức, biên chế Quân đội; thống nhất công tác quản lý, phát huy hiệu quả nguồn lực phục vụ hoạt động điện ảnh trong toàn quân, đồng thời bảo đảm tính kế thừa, liên tục trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm công tác bàn giao, tiếp nhận nghiêm túc, đúng quy định.

Tại hội nghị, Đại tá Lương Khắc Của, Giám đốc Điện ảnh-Truyền hình Bộ đội Biên phòng, trình bày nội dung bàn giao chức năng, nhiệm vụ và tư liệu phim. Theo đó, Điện ảnh Quân đội nhân dân tiếp nhận nhiệm vụ sản xuất phim; lưu trữ tư liệu phim ảnh, truyền hình về hoạt động công tác, chiến đấu của các lực lượng vũ trang, Bộ đội Biên phòng và đồng bào các dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, đoàn kết, hữu nghị với các nước láng giềng.

Các thủ trưởng, đại biểu các cơ quan, đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Kho tư liệu bàn giao gồm 1.939 hộp phim nhựa, với tổng chiều dài 471.763 mét, được tích lũy qua nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên Điện ảnh-Truyền hình Bộ đội Biên phòng. Đây là nguồn tư liệu quý, ghi lại nhiều sự kiện, nhân vật, địa danh và dấu mốc lịch sử gắn với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng và đời sống nhân dân trên các tuyến biên giới, biển, đảo.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, khái quát chặng đường hơn 58 năm xây dựng, trưởng thành của Điện ảnh-Truyền hình Bộ đội Biên phòng và những đóng góp của đơn vị trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phản ánh chân thực cuộc sống, công tác, huấn luyện, chiến đấu của quân và dân trên các tuyến biên giới, biển, đảo.

Đồng chí nhấn mạnh, việc bàn giao còn là sự tiếp nối truyền thống, tâm huyết và thành quả lao động nghệ thuật của nhiều thế hệ cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ làm công tác điện ảnh Biên phòng. Đồng chí đề nghị Điện ảnh Quân đội nhân dân quan tâm quản lý, bảo quản an toàn kho tư liệu, sớm xây dựng lộ trình số hóa phù hợp, bảo đảm lưu giữ lâu dài và khai thác hiệu quả giá trị nguồn tư liệu; tiếp tục phối hợp với Bộ đội Biên phòng trong công tác tuyên truyền, sản xuất các tác phẩm điện ảnh về đề tài biên giới, biển, đảo.

Phát biểu tiếp nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, khẳng định việc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và kho tư liệu phim là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của đơn vị trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử được nhiều thế hệ cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng dày công vun đắp.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Điện ảnh Quân đội nhân dân sẽ tập trung kiện toàn tổ chức, bố trí lực lượng phù hợp, bảo đảm hoạt động chuyên môn liên tục; tiến hành kiểm kê, phân loại, hoàn thiện hồ sơ, bảo quản an toàn và xây dựng lộ trình số hóa kho tư liệu.

Đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng và các cơ quan liên quan trong xác định đề tài, tổ chức sản xuất phim, bổ sung hồ sơ, khai thác và phát huy giá trị nguồn tư liệu; chú trọng các tác phẩm phản ánh truyền thống, chiến công, sự hy sinh và đóng góp của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Văn Dạo ghi nhận những đóng góp của Điện ảnh-Truyền hình Bộ đội Biên phòng trong hơn 58 năm xây dựng và trưởng thành; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị bàn giao, tiếp nhận. Đồng chí yêu cầu Điện ảnh Quân đội nhân dân khẩn trương ổn định tổ chức, triển khai đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao; chú trọng quản lý, bảo quản, số hóa và khai thác kho tư liệu phim an toàn, đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, bảo đảm hoạt động chuyên môn thông suốt; phát huy năng lực, kinh nghiệm, nâng cao chất lượng các tác phẩm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội.

Tại hội nghị, đại diện Điện ảnh-Truyền hình Bộ đội Biên phòng và Điện ảnh Quân đội nhân dân đã ký biên bản bàn giao dưới sự chứng kiến của Thiếu tướng Đỗ Văn Dạo cùng các đại biểu. Việc bàn giao chức năng, nhiệm vụ và kho tư liệu phim góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động điện ảnh trong Quân đội, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo tồn, số hóa và khai thác hiệu quả nguồn tư liệu lịch sử quý. Qua đó, những hình ảnh chân thực về quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục được lưu giữ, phục vụ công tác nghiên cứu, sáng tác, tuyên truyền và giáo dục truyền thống; góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ quân hàm xanh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.