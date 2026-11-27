Thừa ủy quyền của thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Thiếu tướng Đỗ Văn Dạo, Chánh văn phòng Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, BĐBP đã tiến hành bàn giao nhiệm vụ sản xuất phim; lưu trữ tư liệu phim ảnh, truyền hình về các đề tài liên quan đến công tác, chiến đấu của các lực lượng vũ trang, BĐBP và đồng bào các dân tộc trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, đoàn kết, hữu nghị với các nước láng giềng.

Các đại biểu dự hội nghị bàn giao.

Về tư liệu, tổng số bàn giao gồm hơn 1.900 hộp, với hơn 471.700m phim nhựa, được tích lũy qua nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên điện ảnh - truyền hình BĐBP, ghi lại những sự kiện, nhân vật, địa danh và dấu mốc lịch sử gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng và nhân dân trên các tuyến biên giới, biển, đảo.

Hai đơn vị ký biên bản bàn giao chức năng, nhiệm vụ Điện ảnh Bộ đội Biên phòng về Điện ảnh Quân đội nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Văn Dạo ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt cho nội dung của hội nghị bàn giao. Sau khi tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, nguồn tư liệu từ Điện ảnh BĐBP, Thiếu tướng Đỗ Văn Dạo tin tưởng rằng: Với chức năng, nhiệm vụ, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn, Điện ảnh Quân đội nhân dân sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả giá trị kho tư liệu được tiếp nhận, tạo nguồn chất liệu phong phú, chân thực cho các nhà biên kịch, đạo diễn, nghệ sĩ sáng tác những tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và lịch sử, góp phần tái hiện sinh động truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Biên phòng và tình đoàn kết quân dân trên các tuyến biên giới.